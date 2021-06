Cabak apuntó durísimo contra Iúdica y Sofovich: "Es una falta de respeto"

Horacio Cabak disparó nuevamente contra Gustavo Sofovich y aseguró que "hay cosas que se arreglan solo afuera de los medios", mientras se prepara para una batalla legal contra el productor.

La conflictiva salida de Horacio Cabak de Polémica en el bar, con una fuerte pelea con Gustavo Sofovich incluida, sigue dando qué hablar. En este caso, el panelista apuntó contra el productor y también contra Mariano Iúdica, que quedó en el medio de la controversia: "Hacer un show de lo que se conversa, o supuestamente se conversa, o inventar conversaciones privadas es una falta de respeto".

El conflicto que derivó en el final de la relación laboral y personal entre Horacio Cabak y Gustavo Sofovich comenzó cuando el exmodelo consiguió una medida cautelar para que no se hablara en los medios de su escandalosa separación entre acusaciones de infidelidad, tras 27 años de matrimonio. Pero lo que peor le cayó al productor fue que Cabak decidió hablar sin filtros del tema en PH: Podemos Hablar (Telefe) y no desde su lugar como panelista de Polémica en el bar. La semana pasada, el conductor de La Jaula de la Moda confirmó su salida del ciclo de América TV con un escueto tuit.

Fue Gustavo Sofovich quien el mismo día salió a hablar en distintos medios, ratificando que Cabak no era más parte del programa y que la decisión había sido tomada "de común acuerdo". Horas más tarde, el ex modelo disparó contra la producción asegurando que lo que había dicho Sofovich no era verdad y este martes en diálogo con Los Ángeles de la Mañana reveló dejó el asunto en manos de sus representantes legales. “Hay cosas que se arreglan solo afuera de los medios”, aseguró Cabak.

"A mí me parece que lo que se conversa en privado, queda en privado", respondió el ex modelo al cronista del ciclo conducido por Ángel de Brito cuando le consultó por lo que había charlado con Mariano Iúdica. Pero eso no fue todo, ya que Cabak insistió, visiblemente enojado: "Hacer un show de lo que se conversa, o supuestamente se conversa, o inventar conversaciones privadas es una falta de respeto. Yo nunca contaría mis conversaciones con Sofovich o con Mariano".

De todos modos, el conductor de La Jaula de la Moda remarcó que su conflicto se circunscribe a Gustavo Sofovich: "Con quienes eran mis amigos en la mesa sigue la amistad". "Con América nunca tuve problemas, con ellos está todo bien", cerró Horacio Cabak, deslindando al canal de Polémica en el bar de su enojo tras su salida del histórico ciclo.