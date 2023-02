Brilló en los escenarios con Cerati, lideró el rating de El Trece y tuvo una explosiva confesión: "Estuve con Fede Bal"

La figura de la música y el espectáculo realizó un posteo en sus redes sociales con Fede Bal que sorprendió a todos. Quién es y qué vinculo lo une con el mediático.

Una estrella de la música que fue la mano derecha nada menos que de Gustavo Cerati reveló lo que nadie esperaba sobre su vínculo con Fede Bal. El artista, que también estuvo como participante de un reality show de El Trece, hizo una publicación en sus redes sociales donde se lo ve muy cariñoso con el actor mediático que viene de protagonizar un escándalo en su relación con su expareja Sofía Aldrey.

"Yo estuve con Fede Bal y lo amo", escribió Leo García en su cuenta de Instagram y Facebook, posteos que despertaron miles de reacciones. En medio de la separación mediática que tuvo Fede Bal con infidelidades de por medio, el músico aprovechó para recordar una situación en la cual se los ve en un boliche, con el hijo de Carmen Barbieri dándole un beso en la mejilla.

En su momento, Leo García fue el segundo guitarrista de Gustavo Cerati en el año 1999, donde además, colaboró en los arreglos y producción de su segundo disco llamado Bocanada. No solo eso, sino que en mas de una oportunidad, se presentó en vivo junto a la banda de pop Miranda.

El artista sorprendió a todos con la publicación realizada, aunque se especula que el mensaje fue en tono de broma y no intimó realmente con Fede Bal. Cabe recordar que Leo García participó recientemente de un reality show éxito en la televisión argentina: se trata de El Hotel de los Famosos, donde estuvo en la primera temporada que salió campeón Alex Caniggia y en su momento, lideró el prime time de El Trece varias veces.

Leo García explotó contra el El Hotel de los Famosos: "Sentí homofobia"

Un exparticipante de El hotel de los famosos volvió a referirse sobre su polémico paso por el reality de El Trece y destrozó al ciclo, una de las grandes apuestas del año para el canal. "Sentí homofobia y xenofobia", aseguró de forma lapidaria esta celebridad, que abandonó el certamen en medio de una importante controversia.

El hotel de los famosos es una de las apuestas más importantes del año para El Trece y la misma le está rindiendo sus frutos a la señal del Grupo Clarín. Los escándalos son una constante en el certamen donde distintos famosos compiten en todo tipo de desafíos. Entre las controversias se destacan algunas muy particulares, como cuando Leo García se escapó del certamen.

Desde que el artista dejó la competencia aprovechó cada oportunidad que tuvo para despotricar contra El hotel de los famosos y algunos de sus participantes. "Me equivoqué, estoy arrepentido de haber participado. No me imaginé que iba a ser tan horrible", disparó Leo García en diálogo con Por si las moscas (Radio de la Ciudad/La Once Diez).

Sin embargo, lo más duro llegó a continuación con una lapidaria denuncia contra el ciclo de El Trece: "Sentí homofobia y xenofobia, fuimos discriminados Kate (Rodríguez) y yo". "Me molesta que se metan con mi sexualidad, hicieron humor con eso y no va. Hay que ser más respetuoso", agregó Leo García en su grave denuncia pública. Vale recordar que el músico tuvo una relación bastante tensa con todos sus compañeros durante su estadía en El hotel, lo que complicó su estadía en el reality de El Trece.