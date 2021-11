Benjamín Vicuña denunció a su nueva pareja mediática: "Es cierto"

El actor chileno no da pie con bola. Benjamín Vicuña y una grave acusación contra el entorno de Romina Pigretti, amiga de Mica Tinelli y quien fue anunciada como su nueva novia tras la separación de La China Suárez.

El actor Benjamín Vicuña no para de obtener disgustos. Es que tras su escandalosa separación de María Eugenia "La China" Suárez, y la posterior filtración del supuesto affaire que su ex tuvo con Mauro Icardi, se conoció una nueva traición que golpea a su entorno. La misma, según manifestaron en LAM, llegó por parte de su "nueva" pareja Romina Pigretti.

¿Qué fue lo que pasó? De acuerdo a fuentes cercanas al chileno, Romina Pigretti no es su pareja y estos rumores habrían venido por parte de quien está cercana al vínculo de Marcelo Tinelli. "Me sorprende que haya salido esta información. Sí, es cierto que fuimos a lugares públicos, fueron solo tres salidas, dos almuerzos en el mismo restaurante y una cena".

Hasta hace pocas horas, y de acuerdo a lo que circuló en diferentes medios, Benjamín Vicuña fue relacionado con Pigretti a punto tal de afirmarse que estaba "embobado" con su nueva pareja. De este modo, el exmarido de "La China" Suárez sumó una nueva traición por parte de una persona inesperada. ¿Estará negando el romance o realmente se sorprendió por las versiones difundidas?

La China Suárez rompió el silencio y destrozó a Vicuña

La relación entre Benjamín Vicuña y Eugenia "La China" Suárez después de su separación parecía seguir muy tranquila y de forma madura, cada uno por su lado y cuidando el vínculo, pensando en los hijos que tienen juntos (Magnolia y Amancio). Pero en las últimas horas se confirmó que el actor chileno está en pareja con una empresaria de la moda y "La China" estalló con una durísima declaración contra Vicuña. "Que se vaya a cagar", habría disparado la actriz en diálogo con un grupo de íntimos.

El escándalo que se disparó por el Wandagate no solo salpicó a Wanda Nara, Mauro Icardi y "La China" Suárez sino que también alcanzó a otras celebridades, cercanas a cada uno de los protagonistas. Nicolás Furtado, Maxi López, Pampita y Benjamín Vicuña fueron solo algunos de los famosos que recibieron esquirlas del escándalo mediático. En las últimas horas, revelaron que Benjamín Vicuña ya estaría en pareja, a solo unos meses de separarse de "La China" Suárez, con quien tiene dos hijos en común. Según consigna Papparazzi, la reacción inicial en público de "La China" fue políticamente correcta ante los medios que la consultaron: "Es un hombre libre que puede hacer lo que quiere".

Pero fueron sus palabras en privado a un grupo de cercanos las que sorprendieron. "Que se vaya a cagar, así no me jode más a mí", le habría asegurado la ex Casi Ángeles a su círculo más íntimo, según revelaron en el portal de Papparazzi. Cabe recordar que la actriz se encuentra en pareja con el empresario español Armando Mena Navareño, dedicado al mundo de las motos.