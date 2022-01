Belén Francese reveló sus intenciones de meterse en la política: "Hay que hacer algo urgente"

Completamente alejada de la farándula y los escándalos mediáticos, Belén Francese admitió cuál sería su nuevo rumbo laboral de tener la oportunidad.

Desde hace ya varios años que Belén Francese decidió dar un paso al costado y alejarse de todos los escándalos mediáticos en los que estuvo involucrada en los últimos años y mantuvo un bajo perfil, ya que solo se enfocó en realizar algunos trabajos de publicidad en las redes sociales. Sin embargo, durante el 2021, la mediática volvió a convertirse en una figura importante de la farándula tras haber contraído matrimonio y dar a luz a su primer hijo, Vitto.

En este marco, muchas personas volvieron a estar al pendiente de los días de Belén, ya que estaban intrigados en saber cómo avanzaba el crecimiento de su pequeño. Sin embargo, muchas personas empezaron a preguntarse qué podría ser de la vida laboral de Francese, ya que anunció su retiro de la actuación hace unos meses atrás para estar más en contacto con su bebé, frente a esto, en una reciente entrevista con Diario Show, la mediática habló de sus nuevos proyectos para el 2022.

Todo comenzó cuando Francese se mostró muy angustiada con el caso de Lucio, el niño asesinado en La Pampa, y realizó un fuerte descargo en sus redes sociales, en este marco, la artista fue consultada por el ámbito político y fue ella misma quien aseguró que le gustaría incursionar en esta área con un propósito claro: ayudar a los niños en situaciones de vulnerabilidad. "Fui toda la vida apolítica. Por lo único que me metería sería por esto, que es una causa que yo lucho hace muchos años y ahora se hizo más visible", expresó sobre el tema. Así mismo aseguró que antes de iniciar un proyecto político, le gustaría más tener su propia fundación u hogar para ayudar tanto a madres como a niños, sin embargo, no le cierra las puertas completamente a la idea de iniciar su carrera política.

"La gran mayoría de veces lucho sola, otras veces me acompañan las marcas. Los niños no merecen sufrir y merecen condiciones dignas, porque son los más indefensos e inocentes. No tienen por qué vivir en la calle y sufrir maltratos". continuó Francese sobre el tema. Por último, cerró al indicar que muchas veces se le acercaron representantes de partidos políticos para invitarla a formar parte, pero ella se negó rotundamente. "Lo único por lo que metería es este tema en particular, y si no seguiré haciéndolo desde este lugar. Entiendo que desde la política es mucho más visible, pero la situación cada vez está peor, hay que hacer algo urgente", sentenció.

Una decisión personal: los propuestas que Belén rechazó

Pese a mostrarse muy entusiasmada con el hecho de iniciar una carrera en el ámbito político, Francese dejó en claro que todavía no se siente lista del todo para retomar su ritmo laboral habitual y alejarse de su hijo, quien tan solo tiene 6 meses de edad. "Hoy prioricé por completo a Vitto y no quise hacer teatro hasta marzo o abril del año que viene. Me siento rara, pero fue una elección", aseguró sobre la situación que la disputó.

Más allá de que está muy convencida de la decisión que tomó, Belén admitió que tuvo varias oportunidades de retomar la actividad y, aunque le costó bastante, decidió dejarlas pasar. "Tuve propuestas muy lindas en Mar del Plata, Las Grutas y Carlos Paz, pero no me sentía con la estructura o la organización para trabajar. Era de martes a domingo, además de que en el teatro no se puede faltar por nada; entonces, si un día el nene tiene fiebre o algo, tengo que estar. Mientras tanto, sigo trabajando con las redes sociales", finalizó al respecto.