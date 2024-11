Barby Franco, novia de Fernando Burlando, rompió el silencio: "No quería esa vida".

Barby Franco sorprendió a todos al revelar detalles impactantes de su vida pasada y la relación con Fernando Burlando, su pareja actual. La modelo y figura de La Peña de Morfi compartió que durante su infancia y adolescencia sufrió situaciones de violencia familiar junto a su madre, quien también fue víctima de maltrato por parte de su padre.

En una charla íntima con Pamela David para América TV, Barby confesó que, desde muy joven, decidió no aceptar esa realidad y se resistió a normalizar el abuso: “A los 13, 14 años sabía que no quería más esa vida para mí. No quería ir maquillada al colegio para tapar un moretón”, contó con sinceridad.

La modelo también habló sobre el contexto cultural de su familia, en el cual el machismo estaba muy arraigado, y sobre la carga emocional que implicaba sanar de aquella experiencia. Con el tiempo, gracias a su fortaleza, logró sobreponerse, aunque cargó con el peso de la culpa durante años.

La revelación más inesperada surgió cuando Barby relató cómo, años después de aquella etapa, descubrió que Fernando Burlando, quien hoy es su pareja, había estado involucrado en la causa judicial relacionada con los abusos que ella y su madre vivieron. Al contárselo tiempo después de iniciar su relación, ambos se dieron cuenta de que él, sin saberlo, había sido parte de su vida de una forma única mucho antes de convertirse en su pareja. “Fue re loco”, expresó, describiendo la sorpresa de este descubrimiento.

El escalofriante momento de Barby Franco y Fernando Burlando en un avión: "Lo peor"

Barby Franco vivió un desesperante momento mientras viajaba en un avión en Miami, rumbo a Buenos Aires. La esposa de Fernando Burlando se encontraba en el avión junto con el abogado y su hija en común, Sarah Burlando, de 1 año, emprendiendo el camino de vuelta a su ciudad natal. Sin embargo, ocurrió un accidente que estuvo a punto de terminar de la peor manera. Todavía asustada, la modelo detalló cómo ocurrió todo.

Barby y Burlando habían viajado a Disney para disfrutar de unas vacaciones con su hija. Sin embargo, el vehículo, de la empresa American Airlines, comenzó a fallar de manera inesperada. Tras una larga demora, finalmente se subieron a otro avión, pero lo que jamás se imaginaron es que podría haber terminado todo en una tragedia. Como si eso fuese poco, los desperfectos no se solucionaron, y por esta razón, se quedaron varados en el aeropuerto de Miami junto con otros miles de argentinos.

En pleno vuelo, el piloto anunció que tenían que hacer un aterrizaje de emergencia a causa de un problema técnico. Por esta razón, estuvieron 45 minutos "dando vueltas sobre el mar", según explicó Barby en sus historias de Instagram, para evitar que el avión explotara. "Hacemos el embarque, subimos, todo normal, y ahí ya se avisa que podía existir una demora por alguna cuestión técnica. Finalmente se da el okey para el despegue y salimos como a las dos de la mañana. Eso ya fue raro", comenzó contando la modelo en Hola Chiche (Radio del Plata AM 1030).

"Lo que sucedió después que el avión tuvo un problema de presurización del aire y tuvo que bajar muy fuerte y de golpe para buscar una altura donde eso no pasara, pero nos avisaron que teníamos que volver de manera urgente al aeropuerto de Miami porque en esas condiciones no se podía seguir. No sabés lo que fue ese momento, porque además de esa caída, después nos dijeron que había que gastar combustible para evitar una explosión en el aterrizaje de emergencia", sumó, angustiada.

"Todo eso fue desesperante, imaginate. Un miedo tremendo, los nervios... Realmente pensás cualquier cosa. En un momento temí lo peor y bueno, ahí arriba también estás jugada porque no podés hacer nada más que esperar o rezar", continuó. Sin embargo, ni siquiera después de aterrizar terminó la pesadilla, ya que la empresa no se responsabilizó de la situación.

"Ahí empezó el otro problema porque nos dieron apenas 12 dólares por día por persona, pero bueno, acá hay gente amiga que nos facilitó tanto una casa como un auto. Al otro día, nos dijeron que el avión había sido arreglado y que no había problemas y que saldríamos de nuevo, por lo que volvimos al aeropuerto y efectivamente el avión despegó. Pero como no pudo alcanzar la altitud crucero tuvo que regresar otra vez, y de nuevo fuimos a dar vueltas por las Bahamas y Nassauh antes de volver a Miami. Desde ese momento que estamos varados y analizando qué hacer, es todo un embrollo esto", finalizó la modelo.