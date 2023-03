Así fue el casamiento de María Eugenia Vidal y Enrique Sacco

María Eugenia Vidal y Enrique Sacco se casaron en el Registro Civil de la calle Uruguay este jueves al mediodía. Los detalles del casamiento entre la exgobernadora macrista de la provincia de Buenos Aires y el periodista deportivo.

María Eugenia Vidal y Enrique Sacco se casaron en el Registro Civil de la calle Uruguay, un clásico en el centro. El sábado 25 es la fiesta. Ahora fueron a firmar la papeleta. Lo que me dicen en un hermetismo absoluto es que hoy es para la familia (el Civil) y el sábado para todos (...) Es muy chiquita la ceremonia, llegaron hace un ratito, van a firmar ahí la libreta", informó el periodista Guido Záffora en Intrusos (América TV) sobre la celebración.

Sobre la fiesta, la periodista Maite Peñoñori reveló que se llevará a cabo Estancia del Rosario, en San Antonio de Areco, y detalló: "Va a ser todo muy tranquilo, muy austero, poquitos invitados. Ya están repartidas las invitaciones, por eso nos enteramos”. Sumándose a los aportes de la panelista, Záffora nombró a algunos de los políticos que estarían invitados el sábado 25: "A la fiesta ya están confirmados Larreta (Horacio Rodríguez) con Milagros, Macri (Mauricio) con Juliana Awada".

El casamiento de María Eugenia Vidal y "Quique" Sacco en el Registro Civil (Foto: captura TN)

"A Santilli (Diego) el otro día le pregunté, en una entrevista, y me dijo que no estaba invitado", arremetió Peñoñori lanzando un picante dardo. Más allá de su afirmación, Záffora la contradijo al comentar que a él sí le confirmaron la asistencia de la mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta.

Días atrás, "Quique" Sacco se manifestó en vísperas del casamiento y aseguró: "Estamos bien, muy felices. Tranquilos y disfrutándolo. Consolidando lo que queremos”. El periodista fue entrevistado por Intrusos a la salida del teatro Lola Membrives, a donde acudió con su pareja para ver el ensayo general de la obra Tootsie de Nico Vázquez.

María Eugenia Vidal y cómo conoció a "Quique" Sacco

Fiel a las preguntas "picantes" y profundas de siempre cuando algún integrante de Juntos por el Cambio va al piso, Juana Viale le consultó a María Eugenia Vidal cómo había conocido a Enrique Sacco, su actual pareja, a lo que ella contestó: "Le dije a Mirtha Legrand ´consígame un novio´. Yo siempre la trato de usted".

En el ciclo de El Trece, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires (entre 2015 y 2019) le explicó a la conductora y nieta de la diva de 94 años que "yo cada vez que me encontraba con tu abuela, ella siempre me preguntaba, en los años en los que estaba sola, si estaba de novia... Y yo le decía 'no tengo tiempo, consígame usted'. Nadie viene al programa de Mirtha pensando que va a encontrar un novio”.

A su lado, "Quique" Sacco comentó: "Y menos en las circunstancias que yo tenía. Yo vine al programa por el fallo del juicio de Débora (Pérez Volpin, su exesposa ya fallecida), que se había conocido el día anterior". Y detalló finalmente que "estuve a punto de no venir porque había sido muy agobiante... Pero lo que es el destino... Porque yo venía de una pérdida, por más que habían pasado 18 meses".