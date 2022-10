Aseguran que Luciana Salazar fue a la concentración de River Plate

Luciana Salazar fue nuevamente vinculada con un jugador de River Plate mientras el club millonario se lamenta por la partida de Marcelo Gallardo.

Luciana Salazar es relacionada al mundo River desde hace un tiempo. Ahora, revelaron que la modelo y bailarina visitó de forma sorpresiva la concentración del Millonario. "Llegó toda montada diosa", aseguró una popular cuenta de chimentos de Instagram.

Durante el último tiempo de Julián Álvarez como jugador de River -antes de partir a Inglaterra para jugar en el Manchester City-, el futbolista fue vinculado sentimentalmente con Luciana Salazar. Inclusive durante sus primeros días en el conjunto inglés se siguió especulando con que la ex Showmatch lo había ido a visitar, pero lo cierto es que rápidamente apareció en escena Emilia Ferrero, la cordobesa con la que el jugador está en pareja desde hace un buen tiempo.

Por eso sorprendió que en los últimos días volviera a asociarse a Luciana Salazar con un jugador de plantel que dirigirá Marcelo Gallardo hasta diciembre. La primicia la dio @gossipeame, una reconocida cuenta de Instagram de chimentos, con una publicación entre sus historias.

La publicación de @gossipeame

"Ayer llegó toda montada diosa a la concentración de River en una camioneta blanca, parece que la víctima no era Julián Álvarez, ¿quién será?", compartió el perfil de espectáculos, filosa. Entonces las especulaciones y rumores sobre quién podrá ser el verdadero enamorado de Luciana Salazar, reconocida fanática del Millonario.

La denuncia que recibió Luciana Salazar por parte de sus vecinos

Maite Peñoñori sorprendió a todos en Intrusos con un enigmático del extraño comportamiento que habría tenido Luciana Salazar con sus vecinos. La panelista del ciclo de América TV contó que unas filtraciones que había en el departamento de la ex Showmatch afectaban a la vecina, por lo que el electricista que contrató debía ingresar al domicilio de Salazar.

Pero según contó Peñoñori, la bailarina no dejó pasar al profesional y dio una justificación insólita. "La excusa que dio Luciana para no dejarlo pasar fue 'no puedo dejar entrar a nadie porque estoy desnuda'", reveló la panelista. La periodista siguió contando la inesperada polémica: "La vecina se ofreció a subirle ropa así le podía abrir, pero no hubo caso. Llamaron a un abogado y se documentó todo con un escribano. Imagínense lo harta que está la mujer que le salte el disyuntor como para llegar a eso".

"Los vecinos le dijeron ‘mirá, si no dejás que entremos, vamos a filtrar esto a los medios y se va a saber todo. Así fue que llamaron a un abogado porque tampoco quería ella que entre el dueño del departamento", concluyó Maite Peñoñori sobre el nuevo escándalo en el que quedó envuelta Luciana Salazar. Pero ante la polémica que se generó, la modelo rompió el silencio y se defendió.