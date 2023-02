Ariel Rodríguez Palacios dejó pagando a Ricardo Montaner y se pudrió todo

El popular chef de la televisión dejó pagando a Ricardo Montaner en su cumpleaños y se filtró durísima información sobre el cruce de figuras.

Ricardo Montaner fue el protagonista de uno de los cruces menos pensados de la farándula con el chef Ariel Rodríguez Palacios, conductor del magazine gastronómico Ariel en su salsa (Telefe). "No sabía ni quien era Montaner", sentenciaron ante la filtración del conflicto entre las figuras.

Al parecer, para el cumpleaños número 65 del cantante de hits como Cachita y Bésame, que fue el pasado 8 de septiembre de 2022, había deseos del propio Montaner de contratar a Rodríguez Palacios para encargarse del catering y el menú de su festejo, pero todo terminó mal. Meses atrás, la periodista Fernanda Iglesias (LAM) reveló la durísima respuesta que le dio el chef al artista ante la propuesta laboral: "Él le dijo 'no hago eso'".

"No sabía ni quién era Montaner. Él no conoce a nadie de la farándula, vive en su mundo, es millonario y tiene una escuela de cocina", precisó Iglesias ahondando en el conflicto que también fue denunciado por maltrato a Mica Viciconte, una de sus compañeras en el programa de Telefe.

El drama del hijo de Ariel Rodríguez Palacios: "He vivido golpes"

Felipe "Pepo" Rodríguez Palacios, hijo del chef Ariel Rodríguez Palacios y ayudante de cocina en el programa Ariel en su salsa (Telefe), hizo una dura revelación sobre el sistema de enseñanza que tienen los gastrónomos y habló sobre su dura experiencia personal. "He vivido golpes, como un correctivo", sentenció, al compartir su historia.

En una entrevista con Por si las moscas (La Once Diez), Felipe contó el detrás de escena del trabajo diario que llevan adelante con su papá en el programa de televisión y señaló: "Mi papá es la persona más competitiva que conozco. Él es súper técnico, si competimos sobre técnicas a él siempre le van a salir mejor. La mano de la experiencia y el hábito son imposibles de superar. Después, a mí me sale mejor todo lo que son los jugos de cocción y salsas”.

"Nos levantamos a las 5 de la mañana -hay muchísima preparación- y nos encontramos en el centro para ir a buscar toda la mercadería. De ahí nos vamos a los estudios de Telefe en Martínez y arrancamos a hacer la mise en place. Todo lo que ven en el programa es fresco y recién hecho (...) Preparamos las cocciones, las preparaciones, todos los pasos, desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media, y trabajamos sin parar para llegar al aire", agregó.

Más adelante, Felipe recordó sus tiempos como estudiante de gastronomía y el cruel sistema de enseñanza que suele aplicarse en algunas instituciones: “Estudié en Francia, en restaurantes de comida francesa y comida japonesa, y la cocina es muy, muy, muy exigente. Cuando agarrás un pescado, tenés que saber que vale 400 euros y que si eso no sale al salón, te lo van a hacer pagar a vos”.

“Eso es la exigencia, pero también hay maltrato, violencia, he vivido golpes, como un correctivo, y hasta me han quemado con una pinza. La dejaron en un lugar calentándose y cuando fui a agarrarla me quemé. Hacés algo mal y te empujan ‘no lo hagas más’: he visto empujones, he visto de todo. Acá en Argentina eso nunca me pasó”, arremetió, sobre el lado B de lo que sucede en las cocinas francesas.