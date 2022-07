Aníbal Pachano y su emotiva despedida: "El día que me muera"

Aníbal Pachano causó conmoción en la farándula. El artista se expresó sobre su trayectoria y aseguró que no dejará de trabajar hasta el último día de su vida.

Aníbal Pachano decidió hablar en las últimas horas sobre su trayectoria y sobre el fin de la misma. Lejos de retirarse de los escenarios, el coreógrafo y protagonista de Así... Vuelvo argumentó las razones por las que nunca dejará de trabajar: su único freno, de acuerdo a sus palabras, es la propia muerte.

"Yo me bajo como bailarín, a los 67 años no tengo más ganas de bailar; es así de corta. Mi dedicación va a pasar por dirigir, armar equipos de trabajo, ser actor o filmar una película. Como bailarín se cumplió una etapa de la cual estoy orgulloso, así como de todo lo que he hecho hasta el momento, pero yo no me voy del mundo del espectáculo, me retiraré el día que me muera", explicó Aníbal Pachano en diálogo con Telam.

Sobre su trayectoria, Pachano realizó un emotivo balance y explicó por qué se considera una persona "generosa". "Soy un tipo agradecido, la vida me tocó con una varita y me permitió hacer lo que quería, trabajé mucho para conseguirlo y creo que mi carrera es maravillosa. Me siento en plenitud, aprendí a cuidarme, hago un canto de la vida, no a la depresión. No me arrepiento de nada de lo que hice, toda mi vida ha sido un aprendizaje. Soy un tipo generoso porque la vida fue generosa conmigo, a pesar de haber pasado un montón de cosas difíciles, y quiero devolver todo eso con la posibilidad de ser un docente, un maestro y enseñar a generar nuevos equipos de trabajo", concluyó el exjurado de ShowMatch.

La dura experiencia que vivió Pachano con su papá: "Él se sentaba"

Aníbal Pachano tuvo una infancia particular: su padre le hizo vivir momentos inesperados, los cuales decidió contar recién ahora, en el ocaso de su carrera profesional. "Era un personaje", aseguró.

En diálogo con Infobae, Aníbal Pachano aseguró que fue enterándose de la existencia de sus nueve hermanos con el paso del tiempo y por circunstancias inesperadas: "Era un personaje. Imaginate que de sus nueve hijos me fui enterando a medida que venía a Buenos Aires: me encontraba con hermanos, nietos, sobrinos. Era una cosa rarísima de mi viejo…”.

“Me iba enterando. Él no me contaba, se sentaba en el momento que se provocaba el quilombo. En la primera vuelta a Buenos Aires, mientras yo jugaba con un autito con un nene de mi edad, de cinco años, empezamos a hablar y entonces me dice: ‘Yo me llamo Fulanito Pachano’. Y le digo:’¿Cómo que te llamás Pachano?’ ‘Sí, yo soy el hijo de él’, me dijo, y señaló a mi papá, que tenía cara de poker”, señaló Aníbal Pachano, quien está en el último tramo de su trayectoria presentando "Así... Vuelvo" en diferentes teatros del país.