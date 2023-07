Aníbal Lotocki: Cuatro famosas lo denunciaron por mala praxis

Mientras Silvina Luna pelea por su vida, las denuncias contra Aníbal Lotocki son varias y todas van en la misma dirección: mala praxis.

La delicada situación de salud de la ex Gran Hermano Silvina Luna puso la lupa a las operaciones e intervenciones estéticas que se realizan en el país. En este caso, en coincidencia con otras famosas que también sufrieron a causa de algún procedimiento, hay una sola persona señalada que en este momento está en el ojo del huracán por mala praxis: se trata de Aníbal Lotocki.

Silvina Luna, quien está hace varios días peleando por su vida internada en el Hospital Italiano, no fue la única que confió en las manos de Lotocki, conocido como “el cirujano de las famosas”. Hace varios años, ella denunció que la intervención, realizada en noviembre del 2011 en la clínica "Full Esthetic", la había perjudicado seriamente y puesto en riesgo su vida.

Cabe recordar que, tras el implante de microesferas de Polimetil Metacrilato (PMMA) y para la modificación estética, fue el mismo material el que le provocó alteraciones anatómicas en los glúteos y en los muslos. Como consecuencia, tuvo una falla generalizada de los riñones, lo que derivó en una insuficiencia y la espera de un trasplante.

La denuncia de otras famosas

Al ser uno de los cirujanos más famosos en el ambiente, Lotocki logró tener una clientela muy específica que se componía de famosas y de personas de alto poder adquisitivo. Tales son los casos de Stefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi y su ex pareja Pamela Sosa, que trascendieron al ser expuestos en los medios.

Por su parte, a Vicky Xipolitakis, lamentablemente, le tocó vivir una situación similar a la de la ex de Gran Hermano y la de su hermana, ya que la intervención, también realizada por Lotocki en marzo del 2014, había dejado en el cuerpo de Stefanía la misma sustancia tóxica. Por ello, realizaron sus respectivas denuncias por mala praxis.

Silvina Luna

En su momento, Stefy había declarado: “Yo sé que tengo algo que no pedí, es una bomba que me puede explotar. La enfermedad crónica que todas tenemos se llama ASIA, tenés dolores todo el tiempo. Yo me miro en los videos de música y me veo sentada con las piernas abiertas, porque si las cruzo me duele mucho la zona de los glúteos”.

Una de las denuncias a Lotocki fue de Gabriela Trenchi, que recibió la intervención en agosto de 2015 y afirmó que la misma le había arruinado “la vida”. En ese sentido, aseguró: “Quiero que pague, que no opere más y que, en algún momento, pueda ir preso. ¿Se tienen que morir más personas? De eso tiene la culpa el juez que es quien le permite que opere".

En ese marco, explicó que desde su intervención, realizada ocho años atrás, tiene “en las piernas el material que me colocó y no se lo pedí”, detalló que fue con él sólo por “los hilos tensores" y agregó: "Salí rellena como un pollo. A las dos horas estaba descompuesta y me mandaron a mi casa con vómitos y él nunca se acercó. Hizo abandono de persona".

Sin duda, uno de los más conocidos es el de Pamela Sosa, quien fue pareja del propio Lotocki. La vedette tuvo que ser internada de urgencia por sentir fuertes dolores corporales y la aparición de granulomas en todo el cuerpo. Ella lo acusó de, además, generarle diabetes con la colocación de productos inadecuados en la cola y piernas. Finalmente, como dato escalofriante, lo acusó de probar con ella varios métodos.

La situación judicial de Lotocki

Hay que destacar que Lotocki "no posee título de especialista en Cirugía General ni tampoco la especialidad de Cirugía Plástica y Reparadora registradas", según el ministerio de Salud de la Nación, dato que fue utilizado en el juicio en su contra. Por lo cual, fue condenado a cuatro años de prisión por las lesiones graves a las cuatro mujeres antes mencionadas.