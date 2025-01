Ángel de Brito reveló los videos secretos que Mauro Icardi le filtró de Wanda Nara: "Se la ve".

Ángel de Brito reveló los escandalosos videos que Mauro Icardi le mandó de Wanda Nara. El reconocido conductor de LAM (América TV) es uno de los periodistas de farándula más populares del momento, y por esta razón, suele obtener primicias sobre las vidas de los famosos. En medio de la polémica entre el futbolista, la empresaria y "La China" Suárez, De Brito dio a conocer cómo es el video que Mauro le hizo llegar.

Desde que confirmaron su separación, la guerra entre Icardi y Wanda parecería no tener fin. En las últimas horas, se filtró un video del futbolista cazando una liebre junto a su hija mayor, Francesca, lo que generó una fuerte polémica en las redes sociales y mensajes de repudio contra el deportista. Sin embargo, Icardi rompió el silencio y le mandó un letal video a De Brito donde se ve a Wanda haciendo lo mismo.

"Me preguntó por qué no mostraba a la 'Wandi' cazadora. Imaginen cuál fue mi respuesta", contó De Brito en Bondi Live. Además, agregó: "Me gustó que no me quiso convencer de nada, como Wanda que te quiere convencer de situaciones. Me habló, me pasó data, el video de ella cazando... cuando lo vean, van a ver que no hay dudas. Me pareció creíble. Convengamos que ella me había dicho que no cazó nunca, pero me mintió".

En este sentido, remarcó que le parecía bien que Mauro "se defienda, que diga lo que tenga que decir y que nosotros saquemos conclusiones". "Lo que me mostró, no me sorprendió para nada. Me pasó videos... se la ve a ella en una situación no tan explícita como la de Mauro, pero en la misma. No creo que la perjudique mucho en lo laboral aunque algo le va a mover", añadió el periodista. Por último, concluyó diciendo que "se quieren hacer daño y no se fijan en que terminan todos afectados".

Mauro Icardi confirmó su romance con "La China" Suárez

Mauro Icardi rompió el silencio y confirmó su romance "La China" Suárez con un posteo en sus redes sociales. El reconocido jugador de fútbol, quien está actualmente envuelto en una fuerte polémica con la madre de sus hijos, Wanda Nara, reapareció en su cuenta de Instagram y publicó una serie de fotos junto a la actriz, blanqueando su relación. Después de días de incertidumbre, finalmente el deportista no se cayó más y contó la historia de amor que están viviendo juntos.

"Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas.. quién sabe.. son cosas del destino.. ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuanto tiempo pasa o cuantos caminos hay que recorrer…", comienza el texto escrito por Icardi en su posteo de Instagram, un carrusel de postales de los dos, donde se los ve muy felices y enamorados.

"Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas.. hoy, no necesito mas señales.. sé que con vos, estoy donde debo estar @sangrejaponesa", cierra el posteo. En cuestión de segundos, la publicación superó los 900 mil likes y miles de comentarios negativos por parte de sus seguidores, quienes reaccionaron impactados.

Cabe destacar que el romance entre Icardi y "La China" comenzó en octubre de 2021, cuando la empresaria descubrió que el padre de sus hijos le había sido infiel con la actriz, con quien tuvo un encuentro clandestino en una habitación de hotel de París. Tras varias idas y vueltas entre Wanda e Icardi, finalmente la pareja confirmó su separación hace apenas unos meses. Al día de hoy, su separación se transformó en un enorme conflicto legal que aún sigue en resolución.