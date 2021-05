Ángel de Brito fulminó al panelista de Polémica en el bar.

Luego de conocerse la medida cautelar que Horacio Cabak consiguió para que los medios no difundan información privada sobre su vida, Ángel de Brito decidió liquidarlo en vivo. En el aire de Los Ángeles de la Mañana y con un tono contundente, el periodista de espectáculos cargó contra el actual panelista de Polémica en el bar.

Sin filtros, De Brito comenzó: "Ayer leí algunas de sus declaraciones, la cautelar que supuestamente mandó a los medios. Quiero saber si Cabak es boludo o se hace. ¿Está practicando? ¿Es un acting?”.

“El que decidió hacer show con esto fue Cabak, que se sentó en Polémica la semana pasada y ayer. Tiene derecho a proteger la vida privada y sus hijos, no hay duda, pero su propia exmujer fue la que me llamó a mi para que sea público. Me parece que se equivoca en el tono, las formas, y tiene razón eso que le dijo Mariano (Iúdica) de ser altanero y eso de creerse el más p... del mundo”, agregó Ángel, ante la atenta mirada de sus panelistas.

Por otra parte, el conductor de LAM responsabilizó a Verónica Soldato (ex pareja de Cabak) de darle un giro mediático a su problema marital: “Ella se sintió traicionada, habló de una doble vida y de todo lo que quiso hablar. El tema se había terminado la semana pasada, nunca se mostró un chat, y eso lo debería dejar bastante tranquilo. Que no suena a amenaza, pero él sabe que se contó muy poco. Sí inventaron cosas en su propio canal”

“Cabak me resbala como me resbaló toda la vida o cualquier otra persona del medio. Si no hablamos más de Cabak mañana, no le importa a nadie. Y la cautelar no llegó a ningún lado mientras que en su programa siguen haciendo show”, sentenció Ángel de Brito.

El apodo de Ángel de Brito para Horacio Cabak: "Mosquito muerto"

Tras estas explosivas declaraciones sobre Horacio Cabak, Ángel de Brito optó por utilizar un sugestivo apodo para quien está en el centro de las críticas tras conocerse detalles de su infidelidad hacia quien aún es su esposa en forma legal. "Mosquito muerto", fue la frase calificativa que el periodista de LAM lanzó en vivo.

Con su tono característico, de Brito aseguró: "En definitiva, todo es que está haciendo es de mosquito muerto, porque otras personas como Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Susana Giménez o Mirta Legrand nunca mandaron una cautelar ni una carta escrita a mano cuando se habló de sus vidas privadas mucho más y con problemas más graves”.