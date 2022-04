Ángel De Brito cruzó a reconocido periodista: "Mentira absoluta"

El conductor de LAM tuvo un cruce de palabras en Twitter donde se mostró enojado por una fuerte acusación en su contra.

El mundo de la farándula y el espectáculo no da respiro con los conflictos en las redes sociales. En este caso, el protagonismo se lo llevó Ángel De Brito quien, a través de su cuenta de Twitter, lanzó una serie de comentarios tras una dura acusación en su contra por parte de un reconocido periodista.

"Ángel coincidió con (Mariana) Brey en el cumple de (Guido) Zaffora y no se dirigieron la palabra ni se saludaron", contó Pampito, quien informó esta situación en el programa Mañanísima.

Inmediatamente, el conductor de LAM no se hizo esperar con su respuesta, por lo que citó el tuit y sentenció: "Mentira absoluta". De Brito no terminó todo ahí y se mostró muy molesto.

"Fui al cumple de Guido Zaffora, lo saludé y me fui. Solo me crucé a Pía Shaw, Juan Rodo, Chantal Abad y a Pampito, que se quejaba a los gritos de la barra que era berreta y no le quería dar más de un trago", agregó, etiquetando a su colega.

Ángel de Brito y Mariana Brey

El ida y vuelta en Twitter se tornó más picante debido a que Pampito respondió citando su tuit: "Ya saben que nunca miento. Cuando conté lo de Rosenfeld también mentía", dijo al respecto, con el emoji de una persona con los hombros levantados. En relación a lo que escribió Ángel, siguió: "Lo de la barra pasó, pero no grité. El barman a todo el mundo le daba tres o cuatro tragos, cundo fui a buscar uno para Maite Peñoñori y otro para mí, me dice 'solo se puede pedir un trago'. Le dije que no quería nada y me fui. Nada más".

Por último, el exjurado de ShowMatch justificó la negación a lo dicho por el conductor de Mañanísima: "Si la veo a Mariana ¿cómo no la voy a saludar? Además tengo varias cosas que comentarle", expresó.

Quién es la nueva figura de LAM

Ernestina Pais se sumó como nueva panelista de LAM. Su último roce con la televisión argentina fue en MasterChef Celebrity (Telefe) como participante y en el programa Corea del Centro y Ernestina y el otro país, emitido por la señal Net TV.

En paralelo, Ernestina tuvo su programa de radio Qué tiene que ver con todo por Blue 100.7. Y en esta oportunidad, la periodista volvió a la pantalla grande para el programa de espectáculos que hace días tuvo momentos de absoluta tensión. En su entrada al estudio se la vio contenta, dándole un cálido abrazo a Ángel De Brito y saludando a cada una de las presentes.