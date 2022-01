Ana Rosenfeld fue víctima de una cruel estafa

La abogada hizo su descargo públicamente para alertar sobre la situación que la preocupó.

Luego de haber vivido uno de los momentos más difíciles de su vida tras perder a su marido luego de una extensa lucha contra el coronavirus, Ana Rosenfeld empezaba a recuperarse poco a poco, sin embargo, ahora otro difícil momento azota su vida: una persona quiso robar la identidad de su hijo.

A través de las redes, un joven se presentaba como "Ignacio Rosenfeld. Cadete del estudio Rosenfeld. 20 años, Derecho. Hijo de Ana Rosenfeld". Así es como muchas personas se pusieron en contacto de forma directa con la abogada para consultarle por este perfil que se volvió viral en pocas horas. En este marco, la mediática se pronunció al respecto con un fuerte descargo.

"No lo conozco, ojo con ser engañados. No es mi hijo ni mi cadete", expresó Ana Rosenfeld en su cuenta de Twitter junto a una captura de pantalla en donde se veía este falso perfil. De inmediato, muchos de los seguidores de la abogada empezaron a denunciar el perfil por hacerse pasar por alguien que no es, pero las medidas no terminaron ahí.

Lo cierto es que Ana Rosenfeld ni siquiera es madre de un hijo, sino que solo dio a luz a dos mujeres: Pamela y Stephanie, su gran pilar en este momento tan difícil que atraviesan como familia. Así es como, acostumbrada a ayudar legalmente a las demás personas, Ana se vio envuelta en un escándalo y tuvo que pedir ayuda a sus seguidores para que esa persona deje de engañar.

Las medidas legales que tomará Ana Rosenfeld: quedarse de brazos cruzados no es una opción

Pese a que Rosenfeld se encargó de escrachar públicamente a esta persona para evitar que continuara engañando a la gente, la abogada de Wanda Nara no se quedará únicamente con este accionar, sino que tomará medidas legales por haberse entrometido con su familia y su imagen personal.

"Lo que tenemos que hacer es revisar mensaje por mensaje, debido a que a Ana le avisaron varios usuarios de lo sucedido y queremos chequear si esta persona se ha beneficiado por haberse hecho pasar por el ‘hijo de’, porque eso sería un delito grave, defraudación", aseguró Yamil Castro Bianchi, el abogado de Rosenfeld y encargado del caso en diálogo con Teleshow.

Por último, el letrado aseguró que "en principio estarían frente al ilícito de suplantación digital de la identidad toda vez que se utilizaron los datos de Ana", pero que hasta el momento no pudieron llegar a ninguna resolución legal.