Amalia Granata dijo que tiene problemas para conseguir personal doméstico: "No todas tienen ganas de trabajar"

El periodista reveló el problema que tiene la diputada provincial por Santa Fe para mantener a las personas trabajando cerca de ella.

El periodista Marcelo Polino mandó al frente a la diputada antiderechos Amalia Granata y blanqueó qué problemas tiene la mediática con el personal que trabaja en su casa. "A ella la abandonan las mucamas muy rápido", reveló Polino al aire de Radio Mitre y, como era de esperarse, Granata le echó la culpa a las trabajadoras.

“Voy a hablar de la intimidad de Granata", adelantó el conductor de Polino Auténtico. "Ella tiene dos problemas: uno con los colegios y el otro con las mucamas. A ella la abandonan las mucamas muy rápido", afirmó en relación a las reiteradas exposiciones de la legisladora santafesina sobre la apertura de las escuelas ante el incremento de contagios de coronavirus en la región.

A continuación, el periodista se guardó la simpatía e ironizó: "Incluso cuando tiene que venir acá, toca timbre en la casa de los vecinos para ver si le pueden cuidar a los chicos. No sé, se le van, Tiene como un karma con eso”.

La diputada que legisla en Santa Fe y vive en Buenos Aires se llamó al silencio en un principio, pero no le duró tanto dado que ante la falta de filtros de su excompañero de radio tuvo que aclarar que la responsabilidad es de los demás y no de ella. “No sé por qué pasa eso, yo soy demasiado tranquila y les doy la mano y me agarran el brazo", aseguró.

En esta línea, profundizó su complejo vínculo con el personal doméstico y, fiel a su línea meritócrata y carente de autocrítica consideró que el problema no es de ella sino de las trabajadoras. "Lo que pasa es que hay que trabajar y no todo el mundo tiene ganas de hacerlo, parece que las que me tocan a mí, no tienen”, afirmó.

Hacia el final de la charla, la mediática no quiso ser malinterpretada y le recordó a la audiencia que trabaja y que "la ayuda" del personal doméstico le resulta necesaria. “Yo necesito alguien que me ayude, salgo a laburar, no es que estoy tirada tomando sol y quiero que me alcancen un trago ¡Necesito ayuda!”, expresó.