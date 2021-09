Agustina Cherri sobre las adicciones de Gastón Pauls: “Viví un montón de cosas”

La actriz se sinceró sobre los problemas con las drogas que tuvo su ex pareja. Agustina Cherri y Gastón Pauls estuvieron juntos durante años y tienen dos hijos en común.

Agustina Cherri habló sobre la resiliencia de su ex pareja, Gastón Pauls. El actor tuvo problemas con el consumo de drogas y pudo salir gracias a rehabilitación. Actualmente tiene un ciclo de televisión dedicado a las personas que sufrieron ese tipo de afecciones, para generar conciencia en la sociedad sobre la gravedad del asunto. La actriz llenó de elogios al padre de sus hijos Muna y Nilo en una reciente aparición.

“Es maravilloso. A mí me genera mucho orgullo Gastón, ver cómo pudo girar la página, cómo pudo transformar el dolor y la enfermedad en un recurso de ayuda. Yo viví un montón de cosas con él y te puedo decir que me genera mucho orgullo”, comenzó su descargo la actriz que protagonizará la próxima tira de El Trece, 1-5/18, en diálogo con La Once Diez.

Cherri continuó su relato y aseguró que no puede estar más feliz por el presente de Pauls. “Me da mucho orgullo por él, por mis hijos, por lo que representa, su evolución, la clase de persona que es y el servicio que da hasta por fuera de las cámaras. Porque hay muchos que se han acercado al programa que habla de eso. Pero el trabajo que él hace con el tema y que nadie sabe pero yo sí sé por la relación que tengo con él”, explicó.

“Si la gente supiese el trabajo silencioso que hace Gastón, a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, sería de admiración a nivel social, desde la sociedad en general”, siguió y remató: “Poner en boca algo de lo que mucho tiempo no se habló. Era totalmente necesario para las víctimas y los familiares de las víctimas. Siempre tiene mi apoyo incondicional”.

Reflexión de Agustina Cherri sobre el consumo de drogas

Además de la experiencia de su ex con las adicciones, la actriz hizo un análisis de esa problemática social. “Por eso me parece que poner en palabras y hablar de temas que tiempo atrás eran ocultos, me parece muy importante. Hay que hablar, porque es una realidad que viven muchísimas personas. Sucedes mucho más de lo que nosotros creemos, justamente, porque no se habla”, expresó la actriz de Chiquititas y luego hizo hincapié en la importancia de los vínculos: “Y es súper necesario porque todos tenemos a un amigo, a un familiar, a un allegado, a un conocido, a un amigo de un amigo que lo padece. Así que hay que unir conocimientos, esfuerzo y ayuda”.