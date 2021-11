Adrián Suar se hizo tendencia en redes por un tuit: "No actúa bien"

El Chueco fue noticia por un hecho inesperado. Adrián Suar se transformó en tendencia de Twitter gracias a un usuario

El actor y productor Adrián Suar siempre fue uno de los protagonistas más destacados de la televisión argentina. Las opiniones sobre su forma de trabajar siempre fueron variadas y hay maneras diferentes de ver su arte. Justamente esto último fue motivo suficiente para que, mediante un tuit paródico, "El Chueco" sea cuestionado y defendido por la persona que compartió la publicación.

"Me fui a ver con una piba y me dijo que ADRIAN SUAR NO ACTÚA BIEN", aseguró el usuario Quimey Herrera, parodiando una publicación anterior en la que una persona de Twitter aseguró haber bloqueado a otra que le manifestó que Juan Román Riquelme no jugaba bien al fútbol.

Lo cierto es que este tuit generó muchísima interacción, ya sea por la cantidad de likes y de retuits generados a raíz de la ingeniosa publicación que Quimey Herrera lanzó en su cuenta personal. Así las cosas, Suar fue noticia sin haber hecho absolutamente nada.

Grave situación de Adrián Suar con Guido Kaczka en El Trece

Adrián Suar afronta una crisis sumamente complicada con El Trece. El productor le busca la vuelta a los programas de TV del canal perteneciente a Grupo Clarín. Y uno de ellos es "Bienvenidos a Bordo", conducido por Guido Kaczka, que desde hace un tiempo afronta un pésimo momento con el rating. El panorama es tan complejo para el ciclo que se evalúan cambios en la mencionada pantalla.

El escenario que se le presenta a Suar con El Trece es preocupante debido a las mediciones que viene consiguiendo con Kaczka. Durante la jornada del pasado 3 de noviembre, y de acuerdo a los números de audiencia que arrojó Kantar Ibope Media, "Bienvenidos a Bordo" perdió por goleada con "Zuleyha", la novela turca que es transmitida por la pantalla de Telefe.

¿Los números del rating? En los promedios, el ciclo que lleva adelante Guido Kaczka sacó 5 puntos; mientras que la novela turca emitida por Telefe sacó más de 8. En total, el canal de las tres pelotitas alcanzó 3 unidades más con una producción de ficción, por lo que en Grupo Clarín hay mucha incertidumbre con respecto al futuro del programa de juegos y entretenimiento.