Abel Pintos la pudrió por un motivo que nadie se imaginaba: "Antes de juzgar"

Abel Pintos estalló antes de presentarse en la Fiesta Nacional de la Confluencia de Neuquén. Los motivos que generaron su enojo.

Abel Pintos protagonizó un tenso momento en medio de una conferencia de prensa y tuvo un fuerte encontronazo con un periodista. El músico brindó declaraciones en la antesala del recital en la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén, donde apuntó fuerte a un tema vinculado con la nueva generación de artistas.

Mientras Abel Pintos se refería al furor de la industria musical argentina con el género urbano, un periodista lanzó: "Han venido acá y no han dado conferencia de prensa. Se hablan de actitudes de empoderamiento que van tomando abajo y arriba del escenario. Quiero que le dejes un mensaje a estas nuevas generaciones con la experiencia que tenés vos porque fuiste joven y estrella". Atento a la realización de la pregunta, el cantante de folklore y melódico no se quedó callado.

"Yo no creo que se trate de actitudes o de gestos. Me parece que es una cuestión más de costumbres que otra cosa ¿sabes?", disparó Abel. Además, sostuvo que es una generación nueva antes de ser músicos, y describió: "Son chicos muy chicos que entienden y conciben el planeta y su funcionamiento de una forma muy distinta a nosotros, y vos estás más cerca de mi generación que la de ellos".

Dándole un cierre a la respuesta, el artista defendió a sus colegas y cerró la conferencia de prensa de una manera letal. "Antes de juzgar actitudes, porque yo hasta lo que conozco me parecen unos tiernos y unos divinos, no me parece que sea una cuestión de actitudes. Hay que tratar de comprender e interpretar un poco más cómo ven ellos y cuál es la óptica de ellos: chicos que se criaron y entendieron hacer música desde una red social, algo que yo no comprendo cómo funciona", concluyó.

Abel Pintos desató la ira de un pueblo por lo que hizo en su show: "Llanto y dolor de niños"

El cantante Abel Pintos quedó envuelto en una polémica que cada día crece un poco más, luego de que varios de sus fanáticos se sumaran a las denuncias en su contra. El paso del artista por uno de los shows de su gira dejó expuesta su peor versión e hizo explotar la guerra entre sus seguidores más fieles.

El cantautor es una de las figuras más codiciadas para los festivales que se celebran en toda la argentina y que reúnen no solo a la comunidad local sino también a los admiradores más fieles. En ese marco, las personas que esperan durante meses poder ver a sus artistas predilectos intentan acercarse a él e interactuar aunque sea unos segundos. Sin embargo, hay veces en la que conocen la peor versión de los famosos cantantes.

Eso fue lo que sucedió en la comunidad de Canals, donde Pintos celebró un show el pasado sábado 11. De acuerdo con la información de medios locales, el cantante dio un espectáculo excelente y dejó a su público muy encendido, pero debajo del escenario mostró la faceta opuesta. Los testimonios de los fanáticos fueron lapidarios para con él.

“Corrimos cuando llegó, para que nos mirara y se tomara una foto con nosotros, pero nada, fue terrible como madre ver a mis hijos llorar por su desaire”, señaló una espectadora en declaraciones recogidas por Sur Cordobés. De acuerdo con el portal de noticias regional, se vieron escenas de "llanto y dolor de niños, grandes, mujeres y hombres" que buscaron una señal de agradecimiento del cantante. Incluso, aseguraron que una niña "debió ser contenida por algunos espectadores porque no podía frenar su llanto".