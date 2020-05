A lo Jelinek, la picante respuesta de Marcela Tauro sobre su salida de Intrusos

La salida de Marcela Tauro de Intrusos fue un golpe que se sintió en el histórico programa de América, en el que la periodista trabaja desde hace 17 años. Tras protagonizar un intenso entredicho con Jorge Rial , a raíz de una fuente relacionada al caso del doctor Rubén Mülberger, lleva más de una semana sin pisar los estudios del magazine. Ahora define su futuro laboral, que depende del canal y del espacio que quieran darle colegas de otros ciclos.

Interceptada por un móvil de "Los ángeles de la mañana" (El Trece), Tauro no tuvo más remedio que hablar sobre el asunto. Escueta y con pocas palabras, la mediática brindó una serie de sugestivas respuestas en torno a su "salida". "Dependo del canal. Todavía no hablé con nadie, te lo juro por mi papá", arrancó Tauro, en medio de la calle, ante la pregunta de la notera Maite Peñoñori.

A continuación, lanzó un dardo contra Rial, para dejar en claro que él es responsable de que ella no este más en Intrusos y así no meter en el conflicto al resto del equipo de panelistas. "No me llamaron, pero los entiendo porque ellos no tienen nada que ver. No hay que mezclar", afirmó Tauro.

Marcela Tauro es una de las figuras históricas del ciclo de América y, según piensan quienes la conocen, no está dentro de sus planes abandonar el canal. Es por eso que estaría en negociaciones para sumarse a otro programa, con un equipo y panel completamente diferente. Suenan como alternativas "Fantino a la tarde" o "Indomables", aunque no hay nada confirmado.

"¿Te echaron?", preguntó la notera de de Brito. "Lo dejo a tu criterio", remató Marcela Tauro, usando una de las frases icónicas de la modelo Karina Jelinek y dando por finalizada la nota.