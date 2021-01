Los rumores eran muchos pero todavía no llegaba la confirmación oficial por parte de los protagonistas. Ahora, Brenda Asnicar compartió la primera foto junto a Duki y enamoró a todos sus seguidores. Abrazados en un sillón, junto a su mascota y una gran sonrisa, la cantante escribió: "No sé si están listos...", etiquetando al músico. Ahora, mostrando toda su felicidad, se animó a contestar algunas preguntas a sus fanáticos. No solo sobre su trabajo, sino también con su nuevo amor.

A través de una historia de Instagram habló de sus deseos, no sólo para este año entrante sino también para su vida. "Hacer muchos conciertos, recorrer el mundo, tener hijos y llevarlos conmigo por todo el mundo. Y que sean altos increíbles guachines", tiró. Si bien no menciona a Duki, esta nueva historia de amor podría hacer que sus deseos cobren vida.

Sin lugar a dudas esta nueva relación revolucionó a las redes sociales y también a los fanáticos de los jóvenes artistas. La imagen publicada acumuló más de 100 mil me gusta y muchos mensajes positivos pensando en el futuro de la pareja. Si bien la confirmación con foto fue durante estos días, los primeros rumores surgieron en febrero del año pasado y un mes después dieron a entender que se estaban conociendo.

Por imágenes en redes sociales, Asnicar y Duki dieron a entender en varias oportunidades que pasaron gran parte de la cuarentena obligatoria, a causa del coronavirus, juntos en la misma casa. Además, ante las críticas por su estado físico (los medios la vieron más delgada), el músico la defendió fuertemente y por su parte, la cantante aprovechó la nominación del joven a los Grammy para felicitarlo públicamente.