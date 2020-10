El coreógrafo evalúa dejar Argentina ante la no apertura de los teatros en la Ciudad.

La pandemia de coronavirus pegó fuerte en el mundo artístico. El cierre de los teatros y cines que ya lleva más de siete meses, provocó el enojo de algunos productores que aseguran que la situación es insostenible. Uno de ellos fue Flavio Mendoza, quien evalúa irse del país si las cosas no mejoran: "Pensé en vender todo y ponerme un parripollo".

En diálogo con "Polino Auténtico" (Radio Mitre), el coreógrafo confesó: “Lamentablemente, pensé en irme del país. No es que me quiero ir porque no me gusta mi país pero llega un momento que te agota. Pensé: vendo todo lo que tengo, y me voy, no es que voy a trabajar afuera de lo que hago porque va a tardar un montón pero de última me pondré un parripollo, no sé".

Y sumó: “Me da bronca lo de la Costa, están dilatando todo y capaz en enero permitan trabajar. Sean coherentes, empecemos ya el teatro porque esto es una prueba piloto para lo que va a venir en el verano. Vamos a poder llegar mejor al verano. Las personas nos tenemos que mover, tenemos que accionar. No tenemos que esperar a que caiga algo del cielo”.

"Tengo tanto que quiero escupir, que no lo hago porque tengo que controlarme y me va a perjudicar a mi. Digo: basta, ¿hasta cuándo voy a aguantar?’ En el teatro, tengo solamente de luz 245.000 pesos mensuales. Funcione o no funcione”, sentenció, enojado ante la imposibilidad de pagar las facturas y mantener su economía.