Florencia Peña estalló contra Carlos Tevez por el impuesto a las ganancias.

En pleno desarrollo del último súper clásico entre Boca y River -que le dio una victoria al Xeneixe tras una racha penosa de cinco derrotas consecutivas en cruces directos- la conductora y actriz Florencia Peña lanzó una picante chicana para Carlos Tévez por su negativa a pagar el impuesto a las ganacias, desatando fuerte repercusión mediática. Defendiendo sus declaraciones, disparó: "Dije todas verdades, y no me arrepiento. En este momento hay apoyar, poner el hombro, y deben hacerlo los que más tienen".

"Tévez te hace un gol con falta y te mete una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza. Digamos todo #elclásico", tuiteó Florencia Peña el domingo pasado, generando fuerte interacción en su cuenta. La frase de la conductora de Flor de Equipo hizo referencia al amparo judicial que presentó el futbolista para evitar pagar el impuesto solidario a las grandes fortunas. En su argumentación, el futbolista expuso que se trata de un tributo “confiscatorio”. La causa ahora se encuentra en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 4, a cargo de Rita Ailán.

La publicación despertó el interés de revista Paparazzi, que se comunicó con la actriz para ahondar en dicha chicana. Lejos de achicarse, la actriz reivindicó: "Yo dije todas verdades, ¿O no? ¿O no es cierto que presentó una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza?, ¿O no es verdad que su gol fue con falta?".

Y agregó: "Dije todas verdades, y no me arrepiento. En este momento hay apoyar, poner el hombro, y deben hacerlo los que más tienen. Soy de River y por supuesto que lo escribí desde la calentura que genera el partido". También, Florencia admitió que su ataque formó parte de "las chicanas futboleras que le provocó el partido". "¿O sólo los de Boca pueden chicanearnos a los de River? Además, no se pueden sorprender. ¿Qué tuit mío no genera polémica? Yo siempre digo lo que pienso", arremetió.

¿Cuántos pagaron el impuesto a la riqueza?

De acuerdo con los datos oficiales, este tributo generó el Fisco ingresos por más de $ 223.000 millones. Se trata de personas con patrimonios superiores a los $ 200 millones que tenían plazo hasta el 28 de abril para pagar o, mediante un adelanto ingresar a un plan de pago de 5 cuotas mensuales y consecutivas a fin de cumplir con la obligación fiscal.