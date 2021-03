Cinthia Fernández reveló el último cruce que mantuvo con Luciana Salazar

Cinthia Fernández tuvo un nuevo capítulo en su eterna guerra con Luciana Salazar, tras la tensión que surgió entre ambas por Martín Baclini. En medio de una charla que se dio en Nosotros a la Mañana, la panelista reconoció que ella está bloqueada por la modelo. Según contó, no se puede comunicar con ella por ningún medio porque la bloqueó de todos lados.

"Le mandé un mensajito bastante fuerte. El último que le mandé y bueno...", contestó Cinthia, a lo que Ángel De Brito sostuvo: "Si me mandas un mensaje así yo también te bloqueo". "Me estaba amenazando y le hice devolución de gentileza", agregó picante Cinthia Fernández sobre la situación que se dio con la mediática. Luego, sobre los motivos de cómo surgió la pelea, remarcó: "Le iba a decir a mi expareja que yo era gato. No sé con qué sustento".

Ángel de Brito al escuchar la situación le preguntó: "¿Y Baclini qué hizo?". "Siempre tirando para los dos lados", agregó Cinthia. "Le dije escuchame querida, 'hola, hola, hola'. Ella renegó que se le diga gato. ¿No tuvo un tema con Connie por eso? Lo que pasa es que careta y lo hace en privado, la gente que tiene huevos lo hace público y se ofende. Ese es el tema de LuliPop. Le dije así querida que más vale que lo digas con pruebas. Entonces ahí la señorita me bloqueó. Fuerte", remató.

Una pelea con muchos capítulos

Cinthia Fernández sigue furiosa con Luciana Salazar, desde aquella vez en la que, supuestamente, "Luli Pop" le dijo a Martín Baclini, pareja de Cinthia en ese momento, que su novia es un "gato".

La panelista recordó en LAM que "el 24 de julio de 2019 ella le manda mensaje amenazándome a mí. Todo el tiempo molestaba y estaba en el medio", explicó. Luego anunció que iba a "pasar una parte del audio para que vean que yo no miento".

"Te quiero dejar en claro, no me amenaces más mediante Martín. Decí lo que quieras decir y después nos vamos a ver en un ámbito de Justicia", fue el fragmento de audio que le envió a Lulipop. Fue "un mensajito bastante caliente", reconoció.

"Ella iba a decir en la tele que yo soy gato. Pero yo me mantengo yo sola, quiero saber si ella puede hablar tan limpiamente de su vida. Así como acusa y se hace la ofendida públicamente con Connie, ella hace lo mismo en lo privado. Lo hago público porque es una careta. Ella le mandó 13 audios. Y no me lo dijo Martín, que no me hablo con él. Y además la tiene bloqueada", disparó la panelista.