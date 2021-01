"Lloró desconsolada": los miedos de Pampita por el coronavirus

Pampita se contagió de coronavirus

Gabriel Oliveri, amigo íntimo de Pampita, habló después de que la conductora confirmara que se había contagiado de coronavirus. El empresario hotelero hizo mención a los miedos de la modelo con respecto a los virus y las infecciones, recordando la tragedia que vivió con la muerte de su primera hija, Blanca, a causa de una bacteria que contrajo en 2012 durante un viaje a México.

Hace pocas horas, Pampita había informado su contagio a través de las redes, luego que de empezaran a circular versiones en ese sentido. “Llegamos a la Argentina con PCR negativo como corresponde, fui a hacerme el hisopado por protocolo porque tenía un viaje programado y por eso me enteré", escribió la conductora de “Pampita online”, como descargo y para acallar los comentarios e informaciones distorsionadas que empezaron a circular con fuerza en las redes.

Gabriel Oliveri reveló los miedos de Pampita

Este jueves, Oliveri reveló algunos detalles de la vida de su amiga y su temor a las infecciones. En diálogo con “Intrusos”, el empresario afirmó que “Yo me enteré ayer. Me enteré por una amiga, que me dijo que ella estaba muy tranquila". Y recordó: "La primera semana de marzo tuvimos el programa, Pampita lloró desconsolada y se quebró por esa cosa de los virus, que está en la familia (el tema), por la tragedia que les pasó. Todos terminamos lagrimeando y ella se fue".

Y prosiguió Gabriel: "Pero cuando volvimos a mitad de año, yo le pregunté ‘¿por qué volvés si te fuiste?'. Y ella me dijo que pensó que esto iba a durar uno o dos meses. Ella sabía que había que retomar el trabajo, que había un programa que la esperaba, técnicos, gente que la esperaba para trabajar. No era lo que más le divertía, pero había que volver, porque la cosa se había extendido muchísimo".

Por último, Oliveri habló de los recaudos que Pampita tomaba: “Ella en el programa siempre nos remarcaba a todos el tema del cuidado. Nos decía: ‘No se acerquen. ¿Dónde están los barbijos?'. Era como la NASA. Era muy obsesiva en el trabajo con los cuidados, y en su vida en general, porque cuando subía a la camioneta se ponía enseguida alcohol en gel. Nos presionaba a todos, mucho, a cuidarnos. El cuidado estaba”.