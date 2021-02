La periodista se manifestó a través de su cuenta de Instagram.

"Me contagié trabajando como muchos de mis compañeros", anunció este domingo en su cuenta de Instagram Tamara Pettinato, la panelista que comparte el ciclo radial Genio o Idiota con su padre, Roberto Pettinato y consideró que "con que una persona lo lleve, se dispara un dominó interminable".

Tamara Pettinato se suma a la ola de contagiados en la farándula y le comunicó a sus seguidores que, tras haberse realizado 5 hisopados en lo que va de la pandemia de coronavirus, el último dio positivo. A su vez, aprovechó el posteo para informar que está transitando el cuadro con todos los síntomas.

"No tengo gusto ni olfato, me duele el cuerpo, me arden ojos y la garganta, tuve fiebre", informó al tiempo que se sinceró al expresar que "lo peor es el miedo de no saber cómo va a reaccionar tu cuerpo". Al considerar la cadena de contagios que puede darse en cualquier ámbito laboral, la rubia definió: "Fuimos cayendo uno por uno".

El coronavirus al acecho de la farándula

Sin contar las figuras que tuvieron que realizarse el hisopado tras haber tenido contacto estrecho con casos confirmados de covid, días atrás confirmaron que tenían coronavirus el conductor Darío Barassi, la periodista Mariana Brey y su pareja, el periodista de TN Sergio Lapegüe, el coreógrafo Flavio Mendoza, la modelo Pampita Ardohain y su pareja y la actriz y productora Carmen Barbieri, cuya situación es la que más tiene preocupado al mundo del espectáculo durante estas horas.

Por último, en su posteo la rubia invitó a sus más de 200 mil seguidores a que no pasen por alto las recomendaciones en torno a la prevención del contagio del virus que nos tiene en vilo hace un año y que en nuestro país ya está escalando hacia los 2 millones de casos. "No se relajen así no pasan por esta mierda, ni ponen en riesgo a los que quieren", cerró.