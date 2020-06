Dirigente de la SRA dejó en ridículo al banderazo y se le rió en la cara a Tenembaum

El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, rechazó el banderazo realizado en diversos puntos del país contra la expropiación de Vicentin y sostuvo que es "como salir a aplaudir al que estafó a los productores".

El dirigente agropecuario fue entrevistado por Ernesto Tenembaum en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, que se emite por Radio con Vos, y se alejó de la postura de otros sectores del campo, que apuntaron contra la decisión del Gobierno de hacerse cargo de la empresa alimenticia.

"No, nosotros no consideramos que sea pertinente ni oportuno porque estamos en un proceso falencial. Hay miles de productores afectados, entonces pronunciarse a favor de la empresa no me parece atinado para nada", criticó Salas en refrencia a las protestas del pasado sábado.

Al tiempo que consideró que: "Es como salir a aplaudir al que estafó a los productores ¿Entonces de qué estamos hablando?".

Ante la falta de una respuesta contra la expropiación, Tenembaum insistió en que el caso de Vicentin podría ser "parte de un plan para escalar hacia otros sectores privados", pero Salas negó esa situación entre risas.

"Si le digo lo que pienso de eso se va a quedar... Mire, hay que estar muy alucinado para pensar en esos términos. Tengo varios años en estas cuestiones, hemos visto pasar gobiernos de todos los signos y jamas hemos visto un intento de lo que usted manifiesta", aseguró.

Y sentenció: "Tiene que haber un debate político más elevado, que fije objetivos reales. Si nos ponemos a ver objetivamente no tenemos nada que ver con Venezuela. Noto muy fanatizados a quien mantiene una manifestación de ese tipo, ya rayando la locura".