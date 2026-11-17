La yerba mate es una de las grandes protagonistas de la identidad argentina, pero pocas veces aparece como ingrediente de un postre. Uziel Utrera, un joven cocinero de 23 años que llegó a la final de MasterChef Junior, decidió cambiar eso y creó un helado inspirado en el mate cocido con leche y bizcochitos de grasa, una combinación tan particular como original que se convirtió en uno de los sellos de su emprendimiento.

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La historia detrás de esta propuesta tiene como escenario a Alfa Helados, la heladería artesanal que Utrera inauguró en julio de 2023 en el barrio porteño de Palermo. Lo que comenzó como un proyecto con apenas 13 sabores hoy cuenta con alrededor de 27 variedades, entre gustos tradicionales y alternativas que buscan salir de lo habitual.

De MasterChef Junior a abrir su propio negocio a los 23 años

La relación de Uziel con la cocina empezó cuando todavía era un nene. A los 5 años ya disfrutaba de preparar distintas comidas junto a su abuela y, a los 8, realizó su primer curso de gastronomía. Su paso por la televisión llegó a los 13 años, cuando participó en MasterChef Junior y logró convertirse en uno de los finalistas del concurso.

Uziel Utrera, un joven cocinero de 23 años que llegó a la final de MasterChef Junior, creó un helado inspirado en el mate cocido con leche y bizcochitos de grasa.

Lejos de abandonar ese camino, continuó formándose y un año después ganó Food Hunters, una competencia gastronómica de Nickelodeon. Más adelante estudió en el instituto Mausi Sebess y sumó experiencia en distintas cocinas profesionales, entre ellas las de Sacro y Mengano, en Buenos Aires. También realizó una pasantía en Pujol, uno de los restaurantes reconocidos de Ciudad de México.

Durante la pandemia comenzó a preparar viandas al vacío y a trabajar como chef privado. Sin embargo, con el tiempo decidió buscar una alternativa que le permitiera desarrollar un proyecto gastronómico propio.

Cómo nació el particular helado de yerba mate

Aunque actualmente su nombre está asociado a los helados, la idea inicial de Utrera era otra, quería producir alfajores helados para vender en kioscos. Pero la oportunidad de alquilar un local en Palermo modificó sus planes y terminó impulsándolo a inaugurar su propia heladería.

Entre las recetas que desarrolló, una tenía un significado especial. La idea del helado de yerba mate había surgido durante sus estudios de gastronomía, cuando tuvo que realizar un trabajo final. Allí buscó llevar al formato de postre una combinación muy conocida para los argentinos: el mate cocido con leche acompañado de bizcochitos de grasa. El resultado es un sabor que busca reproducir esa experiencia, pero en una versión fría y cremosa. El propio Utrera lo describió como una preparación que es como tomar mate cocido frío con leche.

La propuesta no pasa inadvertida entre los clientes. Mientras algunos se sienten atraídos por la posibilidad de probar un gusto diferente, otros se sorprenden ante la idea de encontrar yerba mate en una heladería. Esa reacción forma parte de la identidad de una creación que se aleja de los sabores convencionales. Para el joven emprendedor, además, incorporar la yerba mate a la oferta de helados es una manera de darle protagonismo a un producto profundamente ligado a las costumbres argentinas.