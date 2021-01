Durísimas palabras contra su colega.

Luego del ataque al Capitolio de Estados Unidos, en el cual fanáticos de Donald Trump ingresaron con el fin de impedir la asunción del nuevo presidente Joe Biden, el periodista Jorge Rial aprovechó para recordar un viejo editorial de Jonatan Viale. De hecho, quien conduce Intrusos cruzó a su colega realizando un comentario irónico sobre la situación que aún se vive en Norteamérica.

Meses atrás, y en una de sus tantas presentaciones para intentar desestabilizar al Gobierno de Alberto Fernández, Jonatan Viale se manifestó a través de A24 con un editorial titulado "¿En qué momento Argentina se transformó en esta porquería?". Dentro del mismo, el hijo de Mauro Viale sostuvo: "Argentina es ese país donde es más conveniente tomar un terreno que comprarlo, si no preguntale a Grabois; es más conveniente no pagar los impuestos que pagarlos, porque siempre vas a tener un blanqueo a mano, y el que quiere estudiar no puede".

Memorioso, Jorge Rial le respondió a Jonatan Viale a través de su cuenta oficial de Twitter. El conductor de A24 había compartido un mensaje de Donald Trump llamando a sus fanáticos a abandonar el Capitolio, y esta fue la razón perfecta para que el líder del ciclo de espectáculos más exitoso de los últimos años le respondiese con las siguientes palabras: "¿En qué momento este país se transformó en una porquería?".

La alusión de Rial sobre Estados Unidos tuvo que ver con aquel viejo editorial de Jonatan Viale, y las redes alertaron esta publicación que causó muchísima interacción entre los usuarios de la famosa plataforma tuitera. De hecho, a lo largo de la jornada del miércoles, Rial ha compartido diferentes mensajes e imágenes irónicas sobre lo que está sucediendo en el país norteamericano.

Joe Biden fue ratificado como presidente de Estados Unidos

Tras el golpe a la democracia en Estados Unidos, el Congreso ratificó durante la madrugada de este jueves la victoria del presidente electo, Joe Biden, quien se impuso en las elecciones de noviembre.

La sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso confirmó que el demócrata y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, superaron la barrera de los 270 votos electorales que da las llaves de la Casa Blanca, con un total de 306, y por tanto llegarán al poder el próximo 20 de enero.

Frente a la insistencia del presidente Donald Trump de que hubo fraude y la escalada de violencia que tuvo lugar en el Capitorio por parte de una turba trumpista, El vicepresidente, Mike Pence, que presidía la sesión, aseguró que esa ratificación debía considerarse “suficiente” para aceptar la elección de Biden. En una sesión que tuvo que ser interrumpida y retomada luego de varias horas, debido al asalto al Congreso, el Senado terminó por certificar a Joe Biden como presidente de Estados Unidos.