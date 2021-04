Este es el asteroide 2021 GW4, una roca espacial de cinco metros de diámetro.

Esta noche, muy cerca de la Tierra pasará una roca espacial que podrá observarse aún más cercana que la distancia a la que orbitan los satélites televisivos. Este es el asteroide 2021 GW4, una roca espacial de cinco metros de diámetro.

El 2021 GW4 fue descubierto hace muy pocos días, más precisamente el 8 de abril, por el telescopio de 59 pulgadas perteneciente al Catalina Sky Survey. ¿Dónde se lo observó? Desde el monte Lemmon de Arizona.

"Es considerado como un asteroide pequeño y sin riesgo de impacto", aseguraron desde la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC). Lo cierto es que también aclararon que el acercamiento más importante se llevará adelante a las 9 del martes, y será esta noche a las 22 aproximadamente cuando los telescopios tendrán la oportunidad inmejorable de fotografiarlo.

En ese momento, a la hora señalada, el asteroide "rozará" la galaxia Messier 95 en la constelación de Leo. En cuanto al acercamiento con la Tierra, se estima (según la NASA) que la roca estará a sólo 12.313 millas de distancia. Esto equivale a un 5% de la distancia Tierra-Luna.

El riesgo de impacto del asteroide con la Tierra es nulo

¿La velocidad del asteoride? 18.706 millas por hora, es decir más de 30mil kilómetros/h. De todos modos, la importancia de saber que no habrá riesgo de impacto deja cierta tranquilidad. Desde el SAC aseguraron: "Es parte de la naturaleza. Mientras no se detecte uno de notable tamaño con trayectoria peligrosa, no hay por qué temer".