Así es el nuevo traje espacial de la NASA para viajar a la luna: última tecnología y nuevo color

El traje espacial para la misión Artemis III que llevará a la Luna a la humanidad 50 años después del primer alunizaje fue presentado este mes. Sorprendió su color y sus nuevas características. Sin embargo, ¿quedará negro para el viaje?

El nuevo traje espacial que diseñó la NASA para llegar a la Luna con la misión Artemis III enseguida llamó la atención por su color negro, pero para decepción de algunas personas no es el color final del nuevo diseño. La elección del color blanco tiene un argumento científico detrás, no es un simple capricho. El nombre del traje es AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), Axiom es la empresa que la NASA contrató para la confección del traje.

Aunque ambas organizaciones mostraron el prototipo en color negro, el diseño final estará fabricado con una capa exterior blanca, como el resto de trajes. Ya que el color blanco permite reflejar el calor cuando las temperaturas son extremas. La elección del negro y los detalles en naranja y azul fue para ocultar aquellos elementos del traje que están bajo patente.

Las características del nuevo traje espacial

Mejor adaptación al cuerpo de las mujeres

En 2021 los científicos de la NASA se dieron cuenta que no tenían más de un traje adaptado a las dimensiones del cuerpo de una mujer y que, por lo tanto, no podían enviar a más de una mujer al espacio a la vez. Desde ese momento se propusieron revertir la situación ya que no pudieron concretar el viaje que habían planificado para Anne McClain y Christina Koch. Esta última astronauta se tuvo que quedar en la Tierra y ser reemplazada por un hombre.

Un traje que calce bien es crucial para evitar la fatiga excesiva y, en el peor de los casos, el daño físico. Por eso este prototipo que presentaron este mes desde la organización estadounidense es tan importante para garantizar la presencia de las mujeres en el espacio.

NASA

Mayor flexibilidad

La empresa Axiom Space, con sede en Texas, ganó un contrato de 228 millones de dólares en 2022 para diseñar los trajes y tardó seis meses en mostrar el primer prototipo. A diferencia de los modelos anteriores, el AxEMU está cosido en las articulaciones para brindar a los astronautas más flexibilidad. También tiene luces incorporadas en el casco.

Estas características son cruciales, ya que se requerirá que los astronautas estudien la geología de la Luna, recojan muestras y recopilen otros datos para mejorar nuestra comprensión de la región del polo sur de nuestro satélite. El casco también viene con una cámara de video HD para permitir que los videos de la Luna se vean en alta definición en la Tierra. Las nuevas botas espaciales deberán soportar las temperaturas bajo cero de las regiones permanentemente en sombra de la superficie lunar.

Qué es Artemis III

Esta misión es la tercera dentro de las misiones Artemis que buscan explorar la superficie lunar con el fin de establecer "una presencia sostenible" en la misma y sentar las bases de una futura economía lunar. Es un proyecto enorme de despliegue de infraestructura espacial y para sus distintas misiones se experimentará con nuevos módulos de aterrizaje robóticos, instrumentos científicos, de extracción de recursos y más.

Artemis III, si todo sale según lo previsto, tendrá su lanzamiento en 2025. El cohete que llevará a la tripulación será el SLS Block 1B y será la primera misión en la que una mujer y una persona negra pisarán el suelo lunar.