Los estudios de Hollywood se oponen a reclamo de huelga de guionistas por "economía gig"

FOTO DE ARCHIVO. Los miembros y simpatizantes del Writers Guild of America hacen un piquete frente a los estudios Sunset Bronson y Netflix Studios, luego de que los negociadores sindicales convocaran una huelga de escritores de cine y televisión, en Los Ángeles, California, EEUU

El grupo que representa a los estudios de Hollywood respondió el jueves a las afirmaciones de los trabajadores del cine y la televisión en huelga de que se han visto obligados a entrar en la "economía gig" debido a los cambios introducidos por la era de la televisión en streaming.

Alrededor de 11.500 miembros del Sindicato de Guionistas de América (WGA) se declararon en huelga el martes, diciendo que los estudios habían "creado una economía gig dentro de una fuerza de trabajo sindical".

La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que representa a grandes estudios como Walt Disney Co y Netflix Inc, dijo que escribir películas o programas de televisión en Hollywood "no tiene casi nada en común con los trabajos 'gig' estándar".

Según el grupo, la mayoría de los guionistas de televisión trabajan por semanas o en base a episodios, con la garantía de un número determinado de semanas o episodios.

Además, los guionistas reciben prestaciones "sustanciales", "muy superiores a las que reciben muchos empleados a tiempo completo por trabajar todo un año", como asistencia sanitaria, cotizaciones al plan de pensiones y permiso parental retribuido.

Los guionistas dicen que trabajan más y ganan menos porque los estudios se han centrado más en el streaming que en la televisión tradicional y el cable.

La AMPTP dijo que los datos del Gremio mostraban que el número promedio de semanas de empleo para un guionista en una serie de streaming está entre 20 y 24, lo que paga un mínimo de 91.000 dólares, más futuros residuales de más de 28.000 dólares por un guión de media hora y más de 41.000 dólares por un guión de una hora.

Los guionistas señalan que tienen que pagar a sus agentes y abogados con sus salarios, y que es posible que no encuentren trabajo como guionistas durante el resto del año tras sus 24 semanas de paga.

La huelga ha paralizado la producción de programas nocturnos de entrevistas como "Jimmy Kimmel Live" y podría alterar la temporada televisiva de otoño boreal.

