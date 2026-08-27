El error que hace que tu perfume dure menos y el truco sencillo para que el aroma permanezca por más tiempo.

Encontrar un perfume que se convierta en nuestra fragancia de cabecera no siempre es fácil. Por eso, cuando finalmente damos con ese aroma que nos gusta, queremos que permanezca sobre la piel durante todo el día. Sin embargo, muchas veces el problema no está en el perfume, sino en la manera en que lo aplicamos o lo conservamos.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que, si queremos que el aroma dure más, alcanza con aumentar la cantidad de pulverizaciones. En realidad, la permanencia depende de varios factores, entre ellos la composición de la fragancia y el estado de la piel. Una piel bien hidratada, por ejemplo, ofrece mejores condiciones para que el perfume permanezca durante más tiempo.

Una de las recomendaciones más fáciles de incorporar consiste en aplicar el perfume sobre la piel hidratada. Las fragancias tienden a adherirse mejor cuando la piel no está seca, por lo que una crema corporal puede ayudar a prolongar la presencia del aroma.

Lo ideal es utilizar una hidratante sin perfume o con una fragancia que combine bien con el perfume elegido. De esta manera se evita que diferentes aromas compitan entre sí y se consigue una base más adecuada para la fragancia.

El lugar donde lo guardás: la clave para que no pierda el aroma

Hay otro detalle que muchas veces pasa inadvertido: el perfume no debería quedar expuesto al calor, la luz directa o los cambios bruscos de temperatura. Estos factores pueden alterar con el tiempo los componentes de la fragancia.

Por eso, aunque resulte tentador dejar el frasco a la vista en el baño o sobre una repisa cerca de una ventana, es preferible guardarlo en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. El baño, en particular, no es el mejor sitio debido a los cambios de temperatura y humedad que se producen cada vez que nos duchamos.

El error que hace que tu perfume dure menos y el truco sencillo para que el aroma permanezca por más tiempo.

También hay que tener en cuenta que no todos los perfumes tienen la misma duración. La concentración de sustancias aromáticas es uno de los factores que influye en la permanencia: un eau de parfum, por ejemplo, suele tener una concentración mayor que un eau de toilette, aunque la duración concreta también depende de la fórmula.

Por eso, si una fragancia desaparece rápidamente, no necesariamente significa que se está aplicando mal. Puede tratarse simplemente de una composición más ligera. En ese caso, hidratar la piel, conservar correctamente el frasco y elegir bien dónde aplicarlo puede ayudar a aprovecharla mejor, pero ningún truco puede convertir una fragancia ligera en una de larga duración.