Ernesto Tenembaum protagonizó un dramático momento en la calle. En las últimas horas, el periodista dio a conocer un crudo relato sobre la difícil experiencia que tuvo: en su programa de radio dio a conocer que tuvo un accidente de tránsito, mientras caminaba, y que casi lo pisa un colectivo.

En los micrófonos de Y ahora quién podrá ayudarnos, por Radio Con Vos, Tenembaum contó con detalles lo que le ocurrió: "Tenía que hacer algo por Paseo Colón y Azopardo, tuve que cruzar Paseo Colón y me llevó puesto una bici. En San Juan bajan muy rápido los autos porque tiene una bajada que va hacia el Bajo, valga la redundancia".

El periodista resaltó que tenía la vía libre para poder cruzar la avenida y que, de repente, un ciclista lo chocó y lo tiró: "Estaba en verde para cruzar, yo iba por la senda y venía un colectivo que doblaba rápido y se me puso demasiado cerca. El colectivo avanza sobre mí y yo me corro para que no me pise. Tengo la sensación de que era un mastodonte. Fue una cosa muy violenta de parte del colectivero".

Luego, y con un tono más preocupado, Tenembaum recordó que culminó en el suelo y con varias heridas: "Terminé despatarrado en Paseo Colón con las rodillas lastimadas, una mano muy dolorida porque me apoyé con esa mano. Y un corte en el muslo porque donde me pegó el manubrio".

Pese al susto que tuvo, el periodista dejó en claro que se salvó de sufrir heridas aún más graves y que podría haberle sucedido algo mucho peor: "La saqué recontra barata. Mi sensación es que si en lugar de haber caído a la derecha, caía a la izquierda el colectivo ya estaba avanzando por ese lado. Podría haber pasado cualquier cosa".

En enero pasado, Tenembaum cuestionó a la vacuna Sputnik V y la comparó con el dióxido de cloro:

Así como ocurrió con otros periodistas que intentaron deslegitimar la vacuna Sputnik V, Tenembaum declaró: "Estaba viendo que Fernán Quirós decía: "medicamento no autorizado por la ANMAT no se debe aplicar". Y esa es la visión médica y científica, es indiscutible eso. Pero al mismo tiempo uno sabe que el ejemplo que él da respecto del aceite de cannabis para uso terapéutico no era un medicamento autorizado por la ANMAT y hoy está utilizado por la ANMAT. Por lo tanto hay medicamentos que no son aceptados y que en un momento si lo son".

"Eso plantea un dilema, que no es muy distinto de la vacuna Sputnik V que no está validada como lo está internacionalmente y nosotros la aplicamos en tiempo de pandemia", comparó irresponsablemente el periodista. Y concluyó: "Tantos medicamentos que se decían no lo apliques que no funciona y en un momento empieza a funcionar. Cuando empieza a funcionar es porque ya funcionaba antes".