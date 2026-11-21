Empezar a hacer ejercicio después de los 60 años no requiere necesariamente pasar horas en un gimnasio. Para quienes llevan tiempo sin entrenar, dedicar unos minutos al movimiento puede ser el primer paso hacia una rutina que acompañe las actividades de todos los días.

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La preparadora física Sara Tabares explicó a la revista Telva que la actividad física cobra importancia en esta etapa por su relación con la autonomía y la funcionalidad. Según la especialista, incluso una sesión breve puede ser una manera de empezar, siempre que se adapte a las posibilidades de cada persona.

Imagen: Gemini (IA).

Sin embargo, hay un error que puede jugar en contra desde el comienzo: querer recuperar en pocas semanas todo el tiempo que se pasó sin entrenar. “El primer error suele ser empezar muy fuerte y querer hacer en un mes lo que llevamos años sin hacer”, advirtió Tabares en el medio español.

Ejercicio después de los 60: por qué conviene empezar de a poco

"Pasados los 60 años, necesitamos al menos 15 minutos de ejercicio", asegura la especialista, y destaca que lo importante no es copiar una rutina exigente ni terminar cada sesión agotado, sino encontrar una actividad que se pueda mantener y ajustar a medida que la persona progresa. Por eso recomienda “empezar poco a poco y elegir experiencias seguras”.

En una entrevista con Telva, Tabares también señaló que una rutina breve debe responder a las necesidades de quien la realiza. “Lo importante es que esos 15 o 20 minutos estén diseñados de una manera personalizada por un profesional cualificado y capaz de adaptar el entrenamiento a la persona y no la persona al entrenamiento”, explicó.

Esto no significa que 15 minutos diarios sean una meta suficiente para todo el mundo. Una sesión corta puede ser un punto de partida, especialmente si antes no se hacía actividad física, pero no necesariamente permite trabajar de manera completa la fuerza, la capacidad cardiovascular y el equilibrio.

Imagen: Gemini (IA).

Qué tipo de ejercicios se pueden combinar

Caminar es una forma de sumar movimiento a la vida cotidiana, pero la preparadora física propone complementarlo con ejercicios de fuerza. Estos pueden ayudar a sostener acciones habituales como levantarse de una silla, cargar bolsas o subir una escalera.

Para una sesión breve, Tabares plantea comenzar con unos minutos de movilidad y continuar con ejercicios de fuerza que involucren distintos grupos musculares. Se pueden utilizar bandas elásticas, mancuernas o el propio peso corporal, según la experiencia y las condiciones de cada persona. La elección de los movimientos y la intensidad conviene hacerla con orientación profesional.

Como referencia general, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos recomienda que las personas mayores combinen actividad aeróbica, fortalecimiento muscular y ejercicios de equilibrio. Sus pautas incluyen al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada y fuerza al menos dos días por semana. Quienes parten de un nivel bajo pueden avanzar gradualmente hacia esas metas, según sus posibilidades.

Cómo entrenar de forma segura y sostener el hábito

La técnica importa más que intentar levantar un peso para el que el cuerpo todavía no está preparado. Tabares sugiere progresar sin sacrificar la forma de hacer el ejercicio y recuerda que terminar muy cansado no es, por sí solo, una prueba de que el entrenamiento haya sido mejor.

Si hay osteoporosis, problemas de equilibrio, una enfermedad crónica u otra condición de salud, es conveniente consultar al equipo de salud y a un profesional de actividad física antes de elegir o intensificar la rutina. Si aparece dolor durante un ejercicio, hay que detenerse y buscar orientación profesional. "Lo que le va bien a otros, no necesariamente te va a ir bien a ti”, concluye.