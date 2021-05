Vacunaron a Charly García contra el COVID-19.

Carlos Alberto García, conocido por su nombre artístico Charly García, recibió en las últimas horas la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que causó gran repercusión en el ambiente artístico.

El músico, de 69 años, recibió la inoculación de la partida rusa Sputnik V, según se conoció este miércoles. La información surgió del periodista especializado en rock Maxi Martina, que creó un recuento de los músicos que están recibiendo la vacuna, y fue retuiteado -en una especie de confirmación- por José Palazzo, productor de "Charly".

García, que en mayo del 2020 fue hospitalizado por un cuadro de fiebre alta y problemas respiratorios, cumplió 69 años en octubre pasado. Además, en enero del año pasado también debió ser intervenido quirúrgicamente en la cadera tras caerse en su casa, lo que lo obligó a suspender sus actividades por un mes, justo antes del estallido de la pandemia.

Cabe destacar que en marzo el productor José Palazzo utilizó su cuenta de Twitter para informar que Charly García se encuentra grabando un nuevo disco, anuncio que coincide con el aniversario 21 de cuando el músico se arrojó desde la ventana de un noveno piso de un hotel mendocino a una piscina. “Charly me contó que está grabando un disco alucinante, no pude verlo en la pandemia y no he podido escuchar el disco, pero me dejó una gran alegría saberlo”, escribió Palazzo, fundador del festival Cosquín Rock.

La confirmación del próximo paso discográfico del artista rockero después de más de cuatro años (Random se publicó en febrero del año 2017), coincidió con los 21 años del salto interminable de García desde un noveno piso a la pileta de natación. El mentor de los grupos Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán y uno de los mayores músicos populares de Argentina, tuvo ese arrebato como desenlace de un desacuerdo con la policía local.