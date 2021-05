La reflexión de Flor Vigna que terminó en un ataque de llanto.

La bailarina Flor Vigna se quebró en llanto en medio de una reflexión que compartió en su cuenta de Instagram sobre el coronavirus y las consecuencias de la pandemia. "Nunca se sabe cuándo se puede morir alguien", expresó, conmovida.

La ex novia de Nicolás Occhiato remarcó la cantidad de muertos por el COVID-19 y habló de la importancia del "ahora o nunca" como filosofía de vida. "Estoy muy sentimental porque tengo gente muy cercana que la está pasando muy mal con esto del put... Covid-19", comentó, en un video público para todos sus seguidores de las redes.

Además, la ex host digital de MasterChef Celebrity manifestó que tuvo la intención de "contagiar a que se animen, loco. A despertar un poco, a hacer planes nuevos, a hablar todo eso se tiene que hablar, a perdonar". Y sumó: "No quiero contagiar miedo, no quiero contagiar una mala vibra".

"Lo único bueno que me sale pensar en este momento es ahora o nunca. Quiero compartirlo. Me está naciendo un gran sentimiento de ahora o nunca, porque realmente se está muriendo gente. Se está muriendo de verdad", señaló. Sobre el acercamiento con su familia en este período, comentó: "Estoy teniendo charlas muy copadas que sino no las hubiera tenido, salgo a caminar con mi viejo y me fui de viaje con mi mamá al Uritorco".

"Quiero contagiar esta cosa del ahora o nunca, que a mí me da mucho valor para hacer cosas que sino no me hubiese animado. Me parece que estamos en un momento re especial y hay que animarse a hacer las cosas porque nunca se sabe cuándo se puede morir alguien, o cuando ya no te den las pelotas para jugártela y volantear un poco la vida", aseguró entre lagrimas.

Tras ello habló de su experiencia personal: "Algo que también estoy aprendiendo es no estar todo el tiempo para el otro. Por más que estés rodeado de familia y amigos lindos, a no descuidarse. Yo me descuido mucho y después me frustro porque siento que no nutrí las cosas que quiero".

"Quiero dejar ese lugar. Animarme, este año es un año que estoy invirtiendo mucho para eso: estoy con clases, ensayos, estoy quemada, pero ahora que estoy sola lo puedo hacer. Sentarme en la cama y decir ‘estoy orgullosa de mí'", cerró Flor Vigna, futura participante del reality de El Trece, La Academia de ShowMatch.