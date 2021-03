"Porque era mujer", el violento ataque machista de Fernando Iglesias a Victoria Tolosa Paz

"No puedo porque es mujer y bonita": el ataque violento de Fernando Iglesias a Victoria Tolosa Paz.

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, protagonizaron un tenso cruce en la pantalla de TN marcado por el ataque machista del macrista que ocupa una banca representando a Juntos por el Cambio. Lejos de zanjar el mal momento, recurrió a sus redes sociales para lanzar un purulento tuit de odio a Tolosa Paz.

"Usted gritaba en el discurso, bastante maleducado", sostuvo Tolosa Paz dirigiéndose al diputado por el tono elevado que él utilizó en la apertura de sesiones legislativas del pasado lunes, en el programa A dos voces (TN). "Gritaba porque el Presidente nos toma el pelo y nos provoca cuando llama a ponerse de pie para aplaudir el personal de salud y no les da la vacuna", sentenció Iglesias, dejando entrever un inicio de furia.

Cuando Victoria Tolosa Paz intentó referirse a la "causa por enriquecimiento ilícito del diputado Iglesias, que da cuenta del crecimiento exponencial de su patrimonio", presentada por el diputado Rodolfo Tailhade, la voz del otro lado aulló de furia en un desesperado intento por justificarse afirmando que su patrimonio aumentó "un 30% en dos años".

"¿Artemio (Lopez) no vino? Es difícil discutir así, porque es mujer, es bonita. Me traías a Artemio y me dejaba hablar un poco más", había sentenciado Iglesias, en un acto de machismo puro que continuó en Twitter, ya que enojado por la repercusión que tuvo su participación en el programa de TN le dedicó un repudiable tuit a la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Irónico, arremetió: "@vtolosapaz está muy ofendida porque le dije que era más difícil debatir con ella porque era mujer. Imaginate si le hubiera dicho que era más fácil". El tuit no obtuvo el alcance que Iglesias seguramente imaginó, cosechando tan solo un pobre apoyo de 24 me gusta y varios comentarios criticando sus palabras.