Entre las múltiples ofertas gastronómicas de la Ciudad de Buenos Aires, hay un sitio que propone una experiencia centrada en las empanadas norteñas y el vino: La Imperfecta. Se trata de una propuesta en el barrio porteño de Palermo que invita a conocer sabores del norte argentino de una manera única.
Así es La Imperta, el lugar clave para disfrutar de empanadas norteñas
El proyecto pertenece a la cocinera salteña Emilia Saravia y a su marido, el chef Diego Rizzi. La Imperfecta nació a partir del éxito de las empanadas salteñas de El Imperfecto, el restaurante que Diego y Emilia también dirigen y que habían abierto a pocas cuadras.
Ante la demanda de las icónicas empanadas, decidieron crear un espacio dedicado exclusivamente a esta preparación, con una premisa clara: crecer sin resignar identidad ni calidad. Para lograrlo, todavía elaboran sus propios rellenos, utilizan condimentos traídos desde Salta y mantienen el tamaño tradicional de las empanadas norteñas, con masa y repulgues artesanales.
El gran protagonista de la propuesta es el horno de barro de La Imperfecta, que trabaja entre los 400 y los 420 °C. Las empanadas se concinan en el momento, cuando los clientes la piden. En aproximadamente cinco minutos las empanadas están listas, con la masa cocida y el relleno jugoso.
Seis variedades de empanadas hechas en el momento y vinos argentinos
La carta reúne seis variedades de empanadas: la salteña de carne y la salteña de queso. La primera lleva nalga cortada a cuchillo, cebolla, papa en pequeños cubos, huevo, verdeo, ají, pimentón y comino.
También se destacan la empanada de la casa, inspirada en una receta árabe que forma parte de la historia familiar de Emilia; la de pollo del norte, con curry y un toque picante; la tucumana, preparada con matambre vacuno estofado lentamente, y la de humita, elaborada con choclo rallado, queso, morrón, cebolla y condimentos, sin salsa blanca. Todas las empanadas se sirven con yasgua, la salsa típica del norte argentino a base de tomate y ajíes, disponible en una versión suave y otra más picante.
La propuesta se completa con una selección de alrededor de seis vinos que cambia según la temporada. La carta incluye blancos, tintos y rosados, con cuatro etiquetas provenientes de Salta o Jujuy y dos de Mendoza, todas disponibles por copa. También hay vermut, cervezas y flan mixto con dulce de leche y crema.
A dónde queda La Imperfecta: dirección y horarios
El espacio tiene el carácter descontracturado de la propuesta, con mesas de madera clara, bancos corridos, sillas celestes y lámparas de luz tenue. Hacia el exterior, una barra con banquetas altas permite observar el horno de barro encendido y seguir de cerca la preparación de cada empanada.
Además del salón, La Imperfecta ofrece pedidos para llevar por WhatsApp, con retiro en el local o mediante mensajería elegida por el cliente. Para preservar la calidad y la temperatura al recibirlas, no trabaja con plataformas masivas de delivery.
- Dirección: Honduras 4416, Palermo
- Horarios: Miercoles a sábado, 19:00 a 23:30 hs. Domingo 12:00 a 16:30 hs.