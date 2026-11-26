Empanadas al horno de barro y vinos del norte: dónde queda el rincón salteño en CABA que es tendencia

Entre las múltiples ofertas gastronómicas de la Ciudad de Buenos Aires, hay un sitio que propone una experiencia centrada en las empanadas norteñas y el vino: La Imperfecta. Se trata de una propuesta en el barrio porteño de Palermo que invita a conocer sabores del norte argentino de una manera única.

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Así es La Imperta, el lugar clave para disfrutar de empanadas norteñas

El proyecto pertenece a la cocinera salteña Emilia Saravia y a su marido, el chef Diego Rizzi. La Imperfecta nació a partir del éxito de las empanadas salteñas de El Imperfecto, el restaurante que Diego y Emilia también dirigen y que habían abierto a pocas cuadras.

Ante la demanda de las icónicas empanadas, decidieron crear un espacio dedicado exclusivamente a esta preparación, con una premisa clara: crecer sin resignar identidad ni calidad. Para lograrlo, todavía elaboran sus propios rellenos, utilizan condimentos traídos desde Salta y mantienen el tamaño tradicional de las empanadas norteñas, con masa y repulgues artesanales.

Las empanadas se hacen en el momento en el horno de barro

El gran protagonista de la propuesta es el horno de barro de La Imperfecta, que trabaja entre los 400 y los 420 °C. Las empanadas se concinan en el momento, cuando los clientes la piden. En aproximadamente cinco minutos las empanadas están listas, con la masa cocida y el relleno jugoso.

Seis variedades de empanadas hechas en el momento y vinos argentinos

La carta reúne seis variedades de empanadas: la salteña de carne y la salteña de queso. La primera lleva nalga cortada a cuchillo, cebolla, papa en pequeños cubos, huevo, verdeo, ají, pimentón y comino.

También se destacan la empanada de la casa, inspirada en una receta árabe que forma parte de la historia familiar de Emilia; la de pollo del norte, con curry y un toque picante; la tucumana, preparada con matambre vacuno estofado lentamente, y la de humita, elaborada con choclo rallado, queso, morrón, cebolla y condimentos, sin salsa blanca. Todas las empanadas se sirven con yasgua, la salsa típica del norte argentino a base de tomate y ajíes, disponible en una versión suave y otra más picante.





La Imperfecta ofrece seis variedades de empanadas y una selección de vinos

La propuesta se completa conLa carta incluye blancos, tintos y rosados, con cuatro etiquetas provenientes de Salta o Jujuy y dos de Mendoza, todas disponibles por copa. También hay vermut, cervezas y flan mixto con dulce de leche y crema.

A dónde queda La Imperfecta: dirección y horarios

El espacio tiene el carácter descontracturado de la propuesta, con mesas de madera clara, bancos corridos, sillas celestes y lámparas de luz tenue. Hacia el exterior, una barra con banquetas altas permite observar el horno de barro encendido y seguir de cerca la preparación de cada empanada.

Además del salón, La Imperfecta ofrece pedidos para llevar por WhatsApp, con retiro en el local o mediante mensajería elegida por el cliente. Para preservar la calidad y la temperatura al recibirlas, no trabaja con plataformas masivas de delivery.