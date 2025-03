¿Cómo reclamar por fallas en electrodomésticos tras un corte de luz?

Cómo reclamar por un electrodoméstico dañado por un corte de luz

A lo largo de la jornada del miércoles 5 de marzo se registraron una serie de interrupciones en el servicio eléctrico en varias partes tanto de la Ciudad de Buenos Aires como también en la provincia. En algunos casos, se trataron de varios cortes, los que pudieron haber provocado que determinados electrodomésticos queden dañados y sea necesario repararlos. Una consecuencia que tiene solución.

Muchas veces, un simple corte de luz puede provocar que la heladera deje de funcionar o que el televisor no comience a entregar imagen. Esto es producto de una diferencia en el voltaje que haya generado un cortocircuito o quemado un componente de la placa del dispositivo. La solución que queda es llamar al servicio técnico y afrontar la reparación. Además de realizar el reclamo correspondiente.

"Edesur está tardando más de 40 minutos en tomar reclamos con su bot de WhatsApp, y cuando lo hace no te da número de reclamo, con lo cual no tenés una constancia de que reclamaste y estás con un corte", expresó Yosoyanis, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Es fundamental dejar asentado en el sistema de la empresa el inconveniente eléctrico y obtener el número de reclamo porque permitirá realizar determinados trámites en caso de un objeto se haya dañado.

¿Cómo reclamar ante un electrodoméstico dañado?

Lo primero a mencionar es que se debe dirigir al ENRE para realizar este tipo de recomposiciones, y es necesario como requisito tener fotocopia de la última factura paga, comprobante de pago ante Edesur/Edenor, formulario de reclamo por daños que tiene que estar firmado y presupuestos o facturas de reparaciones realizadas al electrodoméstico.

Tener a mano el número de cliente de Edesur/Edenor, número de reclamo, domicilio, fecha del suceso y domicilio donde el ENRE debe enviar sus comunicaciones. Elegir el modo de reclamo que puede variar entre formulario web, personalmente en Suipacha 615, CABA, y por correo posta.

Es importante recordar que el ENRE recomienda primero iniciar el reclamo por daños a la empresa que se encarga de realizar la distribución del servicio eléctrico, debido a que en varios puntos del trámite se solicitará el número que fue entregado por la operadora o bot de WhatsApp. Por otro lado, se trata de un accionar que es gratuito y que no necesita de ningún pago para que ser efectuado.

Aumento en las boletas de electricidad

El Gobierno por medio de las resoluciones 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 y 159/2025 reglamentó un incremento del 2% el precio del transporte de la energía eléctrica, que dará como consecuencia una diferencia en los precios de las boletas. "Resulta razonable y prudente continuar para el mes de marzo de 2025 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético, instruyendo, en relación con la tarifa de transporte de energía eléctrica, que se incremente un DOS POR CIENTO (2%) y que se comunique al ENRE para que proceda a la actualización de las mismas para los consumos del mes de marzo de 2025", expresa la resolución.