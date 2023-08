Se van lejos: un presidente de mesa faltó y todos se fueron corriendo

La insólita escena se vivió este domingo en una de las escuelas de La Plata habilitadas como centro de votación en las PASO 2023.

Las elecciones son un escenario propicio para situaciones insólitas y estas PASO 2023 no fue la excepción. Sin embargo, lo que sucedió en una escuela de La Plata esta semana no tiene precedentes: faltó el presidente de una de las mesas y los votantes huyeron del establecimiento.

Todo ocurrió en la escuela N° 65, ubicada en 67 entre 7 y 8, donde la mesa número 1.646 aún no estaba habilitada pasadas las 10.30. Cuatro personas que iban a desempeñarse como autoridades de mesa vieron que no había llegado el presidente y se fueron corriendo del lugar para no ocupar ese lugar.

Además de la carga informativa por lo insólito del episodio, el hecho trascendió porque allí tenía que votar Guillermo Escudero, uno de los precandidatos a intendentes de la capital provincial. "Estamos esperando la apertura. Me avisaron que no estaba el presidente. Se hicieron las 10.10 y todavía no había iniciado", explicó Escudero, en diálogo con El Día,

No obstante, con el correr de los minutos la situación se normalizó."Esta escuela siempre es muy concurrida porque adentro no es muy espaciosa, por eso se está reuniendo mucha gente", explicó el precandidato, que además estudió en ese institución educativa. Un rato más tarde, finalmente, con la presencia del presidente de mesa y las otras autoridades, el precandidato pudo sufragar, al igual que los demás votantes que estaban esperando en una larga fila.

Impensado final: fueron a votar, eran prófugos y terminaron a los tiros

Tal como sucede en muchas elecciones, muchas personas buscadas por la Justicia se presentan a votar y terminan detenidas. Este fue el caso de dos delincuentes que tenían pedido de captura y fueron detenidos este domingo, tras enfrentarse a la Policía local antes de ir a emitir su voto en las PASO 2023. Rápidamente, la situación se volvió viral en redes.

El hecho ocurrió este domingo al mediodía en una escuela de Las Talitas, en la Provincia de Tucumán, cuando ambos sujetos se disponían a sufragar. Personal de la división Robos y Hurtos de la fuerza tucumana tenía la información de que algunos prófugos de la Justicia se presentarían a votar, por lo que realizaron una guardia, pero de civil para no llamar la atención. Sin embargo, la situación terminó en un violento tiroteo.

Cuando llegaron los sospechosos, el personal vestido de civil se identificaron como policías, pero los prófugos se resistieron a ser detenidos, por lo que sacaron armas y protagonizaron un breve tiroteo con los efectivos encubiertos, que repelieron el ataque. Por lo tanto, se produjo un intenso tiroteo mientras las demás personas buscaban escapar de la zona de fuego.

El intercambio de disparos finalizó cuando uno de los delincuentes terminó herido y fue trasladado a un hospital zonal. En tanto, su cómplice fue alcanzado por los policías y recapturado. Este último fue identificado con el apodo de "Panflín", conocido líder de una banda que cometía escruches (robo en ausencia de moradores) y que ya fue apresado varias veces por estos delitos. De hecho, se había fugado en forma reciente de la comisaría 3era.

Por el momento, se desconocen cuál es el estado de salud de su compañero luego de caer herido por una de las balas. Luego de este altercado, las elecciones continuaron de forma habitual dentro del establecimiento educativo de la ciudad tucumana.