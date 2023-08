Impensado final: fueron a votar, eran prófugos y terminaron a los tiros

Dos delicuentes fueron arrestados tras haber ido a votar en las PASO 2023 y protagonizaron un tenso momento con la policía local.

Tal como sucede en muchas elecciones, muchas personas buscadas por la Justicia se presentan a votar y terminan, pareciera que sin esperarse, detenidas. Este fue el caso de dos delincuentes que tenían pedido de captura y fueron detenidos hoy, tras enfrentarse a la Policía local antes de ir a emitir su voto en las PASO 2023. Rápidamente, la situación se volvió viral en redes.

El hecho ocurrió este domingo al mediodía en una escuela de Las Talitas, en la Provincia de Tucumán, cuando ambos sujetos se disponían a votar. Personal de la división Robos y Hurtos de la fuerza tucumana tenía la información de que algunos prófugos de la Justicia se presentarían a votar, por lo que realizaron una guardia, pero de civil para no llamar la atención. Sin embargo, la situación terminó en un violento tiroteo.

Cuando llegaron los sospechosos, el personal vestido de civil se identificaron como policías, pero los prófugos se resistieron a ser detenidos, por lo que sacaron armas y protagonizaron un breve tiroteo con los efectivos encubiertos, que repelieron el ataque. Por lo tanto, se produjo un intenso tiroteo mientras las demás personas buscaban escapar de la zona de fuego.

El intercambio de disparos finalizó cuando uno de los delincuentes terminó herido y fue trasladado a un hospital zonal. En tanto, su cómplice fue alcanzado por los policías y recapturado. Este último fue identificado con el apodo de "Panflín", conocido líder de una banda que cometía escruches (robo en ausencia de moradores) y que ya fue apresado varias veces por estos delitos. De hecho, se había fugado en forma reciente de la comisaría 3era.

Por el momento, se desconocen cuál es el estado de salud de su compañero luego de caer herido por una de las balas. Luego de este altercado, las elecciones continuaron de forma habitual dentro del establecimiento educativo de la ciudad tucumana.

Mirtha Legrand fue a votar y lanzó una picante frase: "Decidido"

En un día importantísimo para la democracia, se volvió a votar en las elecciones 2023. Como todos los ciudadanos, varios famosos se sumaron al sufragio y fueron a votar a sus respectivos lugares para emitir su preferencia de cara a las PASO en todo el país. Desde Mirtha Legrand hasta Pampita, cada uno de ellos votó junto familiares y fueron apuntados por los paparazzis que estaban esperando a los famosos.

Una de las primeras fue Pampita que, en una charla con diversos medios, se mostró votando para apoyar a su marido Roberto García Moritán. “Con mucha emoción, valorando que tenemos la posibilidad de tener democracia, de elegir a nuestros gobernantes, siempre creo que es muy emotivo para todos los argentinos”, dijo la modelo. Por otro lado, otra de las vedettes que fue a votar y que, además, es considerado como una de las divas de la televisión es Mirtha Legrand. Si bien tiene más de 70 años, lo cierto es que fue a emitir su voto por elección propia: “Estoy muy bien, vengo a votar. Muy contenta”.

Por otro lado, muchas de las personas que estaban en la escuela le preguntaron a Mirtha Legrand por qué votó a quien votó: “Ya tengo todo decidido hace mucho. ¿Se mueren por preguntarme a quién voto, no?”. En ese sentido, Mirtha se volvió a mostrar como siempre muy divertida con el resto. También estuvo Cristina Pérez que es pareja de Luis Petri, candidato a vice de Patricia Bullrich, y sostuvo: “El privilegio de vivir en democracia y elegir en libertad”.

En ese mismo sentido, Mirtha Legrand aseguró que recibió ayuda con el voto electrónico, la conductora expresó que "Elvira –quien siempre la acompaña- me va a ayudar. Pero es muy sencillo me dijeron". Finalmente, contó que para esta nueva modalidad fue asistida por las autoridades de mesa y que le pareció sencillo. Por último, reveló que no siguió las votaciones por televisión, sino por la radio.