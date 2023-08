Papelón en LN+: el desubicado plano a una periodista que salió en vivo

A la espera de los resultados de las PASO 2023, Guadalupe Vázquez y Eduardo Feinmann analizaron la jornada electoral. En ese momento, un camarógrafo del canal tomó una repudiable decisión.

Las elecciones en Argentina generan un gran despliegue en los medios de comunicación. La espera de los resultados y el posterior análisis suele estar a cargo de las figuras del canal. Y en estas PASO 2023, LN+ no fue la excepción. Sin embargo, el panel de la señal de noticias se volvió viral por una reprobable actitud de uno de los camarógrafos.

Eduardo Feinmann, Pablo Rossi, Guadalupe Vázquez estaban repasando los votos de los principales precandidatos y mientras aguardaban el cierre de los comicios, la periodista del grupo estaba comparando esta elección con las del 2015. En ese momento, un cámara tomó un desubicada decisión y en Twitter rápidamente lo desatacaron para repudiarlo.

"En estas elecciones se repiten dos situaciones que se dieron en 2015. Por un lado, la decisión de hastió..", estaba diciendo Vázquez cuando de repente empezaron a hacer zoom en la zona de sus pechos. "- ¡Que bueno! Hay una mujer opinando en el panel de LN+. El director de cámaras: *zoom a las tetas*", escribió la usuaria aldeana.

De inmediato, el clip se volvió viral, se llenó de comentarios, retuits y ya consiguió más 100 mil reproducciones. "Tengan imaginación el camarógrafo es daltónico y estaba haciendo balance de blancos en su cámara (?)"; "Es el literal ponchame las tetas", fueron algunas de las respuesta que tuvo el tuit, además de los memes para burlarse de los sucedido.

Un periodista de El Trece se metió en las internas de LN+

Un periodista que trabaja en uno de los canales de televisión pertenecientes al Grupo Clarín dijo lo que nadie esperaba en pleno vivo. El comentario tuvo que ver con la interna que vive LN+ entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, los referentes a nivel periodístico de la señal de noticias.

En la jornada del viernes 11 de agosto, se vivió una sorpresiva situación en El Trece. Todo transcurrió mientras se estaba llevando a cabo una entrevista importante, cuando de repente mencionaron la pelea entre Feinmann y Viale, la cual se convirtió en uno de los temas centrales de los programas de espectáculos en las últimas semanas.

Se trata de uno de los conductores de Socios del Espectáculo, Adrián Pallares, quien charlando con Fabián Doman en la antesala del debut de su nuevo formato Bien de mañana, que será el lunes 14 de agosto a las 9 de la mañana. En el cierre de la nota, el periodista deslizó que seguramente hagan un pase con el programa dedicado a la farándula.

"Me dijeron que algún día vamos a hacer pase. Yo soy pasero eh, a mí me gusta", remarcó Doman. Frente a este comentario, Pallares lo interrumpió y lanzó: "No sos como Joni ni como Feinmann". "En el pase manda el que sigue", agregó el expresidente de Independiente.