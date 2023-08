Mirtha Legrand fue a votar y lanzó una picante frase: "Decidido"

La diva de la televisión lanzó una picante frase contra uno de los candidatos de Juntos por el Cambio y, además, habló sobre el voto electrónico.

En un día importantísimo para la democracia, se volvió a votar en las elecciones 2023. Como todos los ciudadanos, varios famosos se sumaron al sufragio y fueron a votar a sus respectivos lugares para emitir su preferencia de cara a las PASO en todo el país. Desde Mirtha Legrand hasta Pampita, cada uno de ellos votó junto familiares y fueron apuntados por los paparazzis que estaban esperando a los famosos.

Una de las primeras fue Pampita que, en una charla con diversos medios, se mostró votando para apoyar a su marido Roberto García Moritán. “Con mucha emoción, valorando que tenemos la posibilidad de tener democracia, de elegir a nuestros gobernantes, siempre creo que es muy emotivo para todos los argentinos”, dijo la modelo. Por otro lado, otra de las vedettes que fue a votar y que, además, es considerado como una de las divas de la televisión es Mirtha Legrand. Si bien tiene más de 70 años, lo cierto es que fue a emitir su voto por elección propia: “Estoy muy bien, vengo a votar. Muy contenta”.

Por otro lado, muchas de las personas que estaban en la escuela le preguntaron a Mirtha Legrand por qué votó a quien votó: “Ya tengo todo decidido hace mucho. ¿Se mueren por preguntarme a quién voto, no?”. En ese sentido, Mirtha se volvió a mostrar como siempre muy divertida con el resto. También estuvo Cristina Pérez que es pareja de Luis Petri, candidato a vice de Patricia Bullrich, y sostuvo: “El privilegio de vivir en democracia y elegir en libertad”.

En ese mismo sentido, Mirtha Legrand aseguró que recibió ayuda con el voto electrónico, la conductora expresó que "Elvira –quien siempre la acompaña- me va a ayudar. Pero es muy sencillo me dijeron". Finalmente, contó que para esta nueva modalidad fue asistida por las autoridades de mesa y que le pareció sencillo. Por último, reveló que no siguió las votaciones por televisión, sino por la radio.