Malena Galmarini rompió en llanto y conmovió a Sergio Massa en su primer acto como precandidato a Presidente

La presidenta de AySA y esposa del precandidato a presidente Sergio Massa no pudo contener sus lágrimas y su marido lo advirtió mientras hablaba.

Malena Galmarini no pudo contener sus lágrimas en medio del primer acto de Sergio Massa como precandidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria y conmovió al ministro de Economía en medio de su discurso. La presidenta de AySA fue captada por las cámaras en ese momento.

Massa fue uno de los oradores -junto con la vicepresidenta Cristina Kirchner- durante un acto por la recuperación del avión Skyvan PA-51 usado para los “vuelos de la muerte” durante la última dictadura cívico-militar (que será emplazado en la Ex Esma), su primera presentación pública desde que fue anunciado como precandidato a presidente. En ese contexto, el propio ministro logró advertir las lágrimas de su pareja, quien se encontraba en primera fila al lado del precandidato a vicepresidente Agustín Rossi.

"Creo, además, que en lo personal, para mí, por lo que veo en las lágrimas de Malena y en su historia familiar y personal, también es una forma de ayudar a poner un granito más de arena en un camino que en la Argentina no ha terminado. La idea del negacionismo, la idea de la violencia en la política como mecanismo de resolución de conflictos de alguna manera rememora el pasado más oscuro de la Argentina", apuntó Massa.

Y completó: "Yo creo que si hay algo que nos permite este avión, que no es más que un símbolo de la oscuridad de la Argentina... tenerlo acá, llevarlo al museo, mostrárselo a los argentinos, visibilizarlo a nivel mundial y seguir visibilizando la idea de que en Argentina nuca más podemos recorrer las páginas de oscuridad de nuestra historia, nos va a permitir a todos los argentinos consolidar el camino democrático"

Qué pasó con Malena Galmarini y su familia durante la Dictadura

Si bien no se conocen muchos datos sobre la vida de Malena Galmarini durante la última dictadura cívico-militar, sí se conoce la militancia política de su padre, Fernando "Pato" Galmarini. El histórico dirigente político fue integrante de Descaisados y posteriormente de Montoneros. "Después, yo te diría que en el año 1958, 59, conocí a un personaje al que quiero mucho que fue Carlos Mugica. Carlos en ese entonces no se había ordenado sacerdote, jugaba mucho al fútbol y nos encontrábamos en los mismos equipos, así que nos hicimos amigos. Aprendí mucho de él y él me redondeó muchas ideas. En el 65, 66, él me insistió para que fuera al norte santafesino a ver cómo había quedado después de los hacheros y para mí fue la llegada a una nueva etapa de mi vida militante", contó al respecto Galmarini en una entrevista con Infobae.

Y agregó: "Ahí conocí a mucha gente, a muchos amigos, y comenzó el tema de los grupos armados y yo me encajé en uno de esos. ¿Vos me decís cómo hice? Tampoco hoy te lo podría describir. Pero terminamos en un grupo que se llamó Descamisados, año 67, 68. Y después ese grupo se juntó con Montoneros, una organización más conocida, más grandota. Yo me siento más descamisado que montonero, para ponerles nombres a las estructuras armadas de entonces.

Sobre su historia, Galmarini también contó su paso a la clandestinidad. "En el 72 tuvimos un problema muy serio y me tuve que clandestinizar, ahí me pusieron “Pato”. Yo en esta etapa me llamaba Lucas. Todos teníamos algún nombre que no era nuestro nombre. Nuestras casas no eran nuestras casas. Era complejo el tema. Terminé viviendo por Lomas de Zamora y de Lucas pasé a ser el Pato Lucas y después Pato. Hace de esto 50 años", relató.

Y explicó su salida de ese espacio: "Cuando Perón tiene el problema en la Plaza con las organizaciones armadas nosotros habíamos armado la Juventud Peronista Lealtad y nos quedamos ahí. Empezó para mí y para muchos otra etapa. Conocí el movimiento obrero".