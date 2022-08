El pronóstico de Jorge Asís para las elecciones 2023 que enmudeció a Novaresio: "Te lo firmo ya"

Jorge "El Turco" Asís lanzó un sorpresivo pronóstico para las elecciones 2023. En diálogo con Luis Novaresio, el reconocido periodista analizó el presente político de la Argentina y realizó un descargo contundente.

Jorge "El Turco" Asís ofreció un testimonio sumamente fuerte en su visita al programa de Luis Novaresio. En una larga reflexión que hizo acerca del presente político del país, el reconocido periodista hizo un pronóstico acerca de lo que puede suceder de cara a las elecciones 2023.

Fiel a su estilo, Asís se refirió a cómo imagina que será el camino a los comicios para presidente de la Nación, que se celebrarán el próximo año. "Estas próximas elecciones, se va a ir a la elección nacional con casi todas las administraciones provinciales casi resueltas. Tenés que salir a hacer campaña nacional". Y resaltó: "Por eso digo que un Rodríguez Larreta porteño ya tiene que hacer campaña nacional y tenés la elección de la provincia de Buenos Aires donde no hay segunda vuelta. Es decir, ahí va a estar con seguridad el kirchnerismo bien centrado".

De manera sorpresiva, y por la pantalla de La Nación+, "El Turco" dejó en claro que "si el candidato es Macri, te lo firmo en el aire, candidata es la Doctora (Cristina Kirchner)". Consciente de que sería un mano a mano muy duro, teniendo en cuenta que jamás se enfrentaron de manera directa en unas elecciones, expresó: "Va a ser una competencia por el pasado para ver quién propone el pasado más fuerte".

"¿Te imaginás una pelea entre Cristina y Mauricio?", le consultó Novaresio. Asís lo observó y luego respondió con seguridad: "Sería un sinceramiento político porque en ambos lados de las bandas, es el otro el que preocupa". Y hasta marcó que los medios de comunicación suelen tener una bajada de línea antikirchnerista para atacar a la Vicepresidenta: "Los adictos la quieren voltear a la Doctora. La Doctora habla una vez y dice 'intermediación de la pobreza' y están todos los periodistas hablando durante 15 días y discutiendo sobre el tema. Te bajan la agenda y te bajan la línea". "Si Macri pone un tuit muy fuerte, todo el mundo le va a responder a Macri. Los dos son las caras de la moneda del fracaso complicado", agregó.

Cristina Kirchner y Mauricio Macri, la posible disputa que imagina Jorge Asís para las elecciones 2023.

La visión de Jorge Asís sobre la posible postulación de Macri para las elecciones 2023

"El Turco" Asís hizo un repaso sobre el papel que Mauricio Macri está intentando jugar para las elecciones 2023. "Me puedo meter perfectamente en la interna de la oposición porque la sigo. Vos tenés a la celebridad, que es Macri, casi te diría con menos inteligencia que la que tenía en 2015. Hoy no tiene un Marcos Peña ni a Durán Barba. Tiene el rencor y está intensificado por el fracaso del Gobierno que lo suceda", indicó el periodista, ante la atenta mirada de Luis Novaresio.

Asimismo, Asís señaló que Macri "está muy cargado, viene por el segundo tiempo sin decir que viene por el segundo tiempo. Todos saben que viene por el segundo tiempo". Y también resaltó que el expresidente es "intocable", teniendo en cuenta que ni siquiera las graves denuncias de su hermano Mariano Macri ni siquiera lo complicaron a nivel judicial o político: "Construye por una celebridad y a una celebridad no le entra una bala nunca. No hay político que resista un hermano como Marianito (Macri), que diga todas las cosas que dijo de él y que no le pase nada. A este muchacho vuelve y no le pasa nada, empieza a entrometerse en la interna y a debilitar a Rodríguez Larreta".

"Primero extermina y después recupera a 'La Chica de Flores, María Eugenia Vidal... con lo cual, viene en el combo Ritondo para ser candidato a gobernador de Buenos Aires, cuando sabés que Larreta está jugado con 'El Colorado' Santilli, también habilita a Grindetti", concluyó el analista.

Según Jorge Asís, Mauricio Macri tiene intenciones de presentarse en las elecciones presidenciales 2023.

Qué dijo Jorge Asís sobre la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía

Jorge Asís también se tomó un tiempo para hablar acerca de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación. "Es un momento interesante de la Argentina. Es un momento en el que hay un intento de renacimiento del Oficialismo, que creo que lo que tiene en su favor y sobre todo el profesional Massa, que es el que lo encara", comenzó el analista.

Luego, "El Turco" advirtió un punto clave a tener en cuenta: "Creo que tiene algo en su favor que nadie nota: el hartazgo de la sociedad de estar tan mal. El hartazgo de la malaria... el deseo de que alguna forma se le pueda encontrar la vuelta a tanta desesperación, escepticismo y tanta creencia de que está todo terminado y que la Argentina es un país inviable, que hay que irse y todas las cosas...".}

El drama de salud que Jorge Asís le reveló a Viviana Canosa

Jorge Asís vive horas sumamente movidas. De acuerdo a lo que indicó en el programa de Viviana Canosa, por A24, el periodista reveló que atraviesa un problema de salud y captó la atención tanto de la conductora como de miles de televidentes.

En la transmisión del pasado viernes 8 de julio, Asís fue invitado a Viviana con Vos, donde se incorporó al piso del canal de una manera particular: ingresó por otro sector del estudio y Canosa reaccionó rápidamente. "¿Viene 'El Turco'? ¿Está meando? ¿Qué está haciendo? Nunca me pasó una cosa así. Vení, 'Turco'. Vení para acá", le manifestó.

Luego de que se sentara en el sillón que ocupan los invitados del programa, la conductora le preguntó: "¿Qué tenés ahí? ¿El libro?". "Pasa, querida, que tengo la mano prohibida", comentó "El Turco". Y justificó: "Porque tengo ahí una fractura". Frente a esto, Canosa expresó: "Por eso no viniste antes (NdeR: al programa)...".

"Claro... y tengo a veces algunos problemitas", señaló el analista político que hasta hace un tiempo era invitado a los programas de Luis Novaresio y Alejandro Fantino, respectivamente por América TV. "¿En serio?". "Pero está todo bien", sostuvo Asís, que trató de llevarle un poco de calma a Viviana y a los televidentes.

"Mirá, siempre tuve problemas musculares, vertebrales. Me hicieron un bloqueo de vértebras. Todo pasó muy bien y últimamente, con un corticoide, lo resolvía cuando venían los dolores. Vino el corticoide, todo muy bien, menos la parte del hombro. Estoy en tratamiento..., pero ya estoy bien, estoy en rehabilitación", concluyó.