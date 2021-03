Testaferros y Parques Eólicos: los audios que hunden al clan Macri

En las últimas horas, se conocieron diálogos entre Mariano Macri y el autor de "Hermano", el libro que se publicó con las verdades contadas por el hermano del ex presidente. Los mismos, dados a conocer por Página 12, hunden al clan de esta familia que protagonizó varios episodios bochornosos en la República Argentina.

Las transcripciones de las palabras de Mariano Macri dialogando con el escritor de su libro son claras, y allí devela la verdad sobre los testaferros y el negociado de los Parques Eólicos. A continuación, el extracto en donde el hermano del ex Jefe de Estado deja al descubierto al Clan Macri y sus movimientos sucios en pos de salir beneficiados económicamente.

"Gianfranco le sirve a Mauricio (Macri) como testaferro"

1- "Lo llamaron desde Casa de Gobierno y lo apretaron"

Yo por ejemplo en el tema de las empresas de energía alternativa, también tuve información por parte de Esteban Nofal que estaba en una sociedad con un socio muy activamente atrás de estudiar el tema y las empresas que había ya con parques ganados en licitaciones. Habían analizado muy en detalle la de Isolux, una empresa que había entrado en un problema legal muy fuerte, el gerente general estaba imputado en la justicia, muy complicado. Y Esteban me dice mirá, es una empresa que en los análisis que nosotros hicimos mínimo valía quince millones de dólares. Y supe que lo apretaron, lo llamaron desde Casa de Gobierno y le torcieron el brazo para que venda en un millón y medio. La compró Socma. Estas cosas después te vuelven por otros lados, la escuchás por otros lados. Toda esta maniobra que han hecho con la compra de parques eólicos y solares en toda esta carrera que había de cumplir con la energía limpia en Argentina que promovía el gobierno de Mauricio. También la hicieron en toda una operación que sabían que ellos podían constituir un consorcio, ganar la licitación pero eventualmente después iban a tener un serio problema de conflicto de interés y no iban a poder firmar contrato con el poder concedente. Entonces hubo todo un ciclo en el que se hicieron de esos parques para después presentarse a la licitación, para después vender las empresas o poner testaferros en las empresas.

2- "Gianfranco se quería llevar el 85% del negocio"

Según el decreto presidencial que tuvo que sacar por presión política había conflicto de intereses. Le daba a la familia porque es lógico, estas favoreciendo a tu familia, a tus hermanos. Además estaba enunciado muy específicamente en los decretos de conflicto de interés con lo cual no había margen de error. Vos pensá además que en todas esas operaciones de energías alternativas nunca pasaba un papel por nosotros, todo lo que pasaba eran informaciones escuetas, muy técnicas y nunca presentaban asociación con quien, cuál es el contrato de asociación que pone cada uno entonces después me enteraba porque le contaban a Esteban Nofal, que en esa época me ayudaba con mis cosas. Esteban era un amigote que se vincula con ellos a partir de la representación de mi hermana y en algún punto también porque estaba llevándome cosas a mí y empieza a entablar una relación que él también valora y trata de construir y de valorar y darle entidad con Mauricio y el grupo. Incluso hasta interviene haciendo intermediación en la compraventa de uno de los parques, y se supone que ganó una comisión inclusive, jugosa, un millón de dólares, una cosa así. En un momento me dice "no, porque Maffioli me explicó que Gianfranco se llevaría de tales y cuales parques el 85%, se quería llevar el 85% del negocio”. Yo me río y digo algo, informaciones que nunca pasaron por ningún lado, que nunca nadie presentó y que después en otro momento sucesivo le dijo "no bueno, pero en realidad eso es un disparate y yo en realidad estoy negociando el 50%". ¿Y el 50 de qué? O sea, nunca una explicación de cuánto pone cada socio, por qué sería que se llevaría qué. En todas las cosas que encara Mauricio tiene un gran problema ahora que bajó al llano. Él tiene testaferros por todos lados, ahora tiene el serio problema de cómo hace para que no quepan dudas de que eso lo va a controlar él. Los testaferros pueden morir y no reconocerle nada, quien sea pariente del testaferro, o pueden traicionarlo.

3- "Gianfranco no ha tenido ninguna experiencia para llevar adelante la conducción"

Claramente Gianfranco no ha tenido ninguna experiencia ni entidad para llevar adelante la conducción y el crecimiento de todo el grupo en los últimos años. Gianfranco le sirve a Mauricio como testaferro, y Mauricio encuentra en el management su garantía de ejecución. Si él tuviese que recostarse en la ejecución en Gianfranco no estaría para nada tranquilo porque no tiene la experiencia y porque siempre mostró ser muy impetuoso, imprudente.