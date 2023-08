Ángel de Brito confirmó a quién no vota en las elecciones PASO 2023: "En las urnas"

El conductor de televisión dio a conocer qué hará en las PASO 2023. Ángel de Brito habló de política en las redes sociales y sorprendió a su público.

Ángel de Brito se pronunció en sus redes sociales sobre las elecciones PASO 2023 y fue cuestionado por varios usuarios de Instagram. El conductor de LAM reaccionó sin tapujos ante las consultas de sus seguidores y dio a conocer a qué candidato no votará en estos comicios.

"Si realmente están en desacuerdo en cómo vivimos, voten candidatos y partidos que no gobernaron nunca. De lo contrario, alimentamos una rueda que no termina jamás. El #QueSeVayanTodos es en las urnas, con la democracia como escudo para eliminar chorros, asesinos e ineficientes", escribió el periodista de América TV en su cuenta de Twitter.

Acto seguido, el posteo estaba repleto de comentarios alusivos a que De Brito votaría a Javier Milei debido al comentario que hizo. Sin embargo, el conductor de LAM volvió a Twitter para llevarle claridad a los miles de usuarios que especulaban con su voto y dejó en claro a quién no votará en las elecciones 2023.

"¿A Milei le hacés campaña?", escribió una persona desde el anonimato. Por su parte, De Brito le respondió de manera tajante: "No lo voto, y no hago campaña por ninguno". Y concluyó: "No me interesa vivir de la política".

El triste descargo de Ángel de Brito

El periodisa se pronunció sobre el fallecimiento de Chester, su mascota, y emitió un emotivo mensaje al respecto en sus redes. "Un año atrás nos despedíamos de Chéster. Unos días difíciles, pero muchos más años de amor fidelidad y travesuras", escribió hace pocos días en su Instagram.

“Un año atrás nos despedíamos de Chéster. Unos días difíciles, pero muchos más años de amor fidelidad y travesuras”, publicó el conductor, junto a una foto de la mascota. “¡Nos volvió locos! Ese miércoles, después de verlo cerrar los ojos, me fui a LAM como todos los días”, rememoró. Varias celebridades y colegas, como Yanina Latorre y Andrea Taboada, la manifestaron su apoyo y le enviaron un cálido saludo.

En la publicación que realizó el año pasado, se puede leer: “No hay palabra para describir la tristeza de despedirte hoy. Desde el primer día, toda tu familia te cuidamos y te amamos. Nos volviste locos y diste batalla hasta tu final #QEPD". De Brito recordó aquel posteo y se lamentó: "Cómo lo extraño a mi cachorro, todos los días". Una vez más, la publicación se llenó de mensajes enviándole fuerzas. "Era hermoso tu perrito. El mío partió hace 20 años y aún lo extraño", comentó un usuario, conmovido. "Ángel, yo creo que cumplió su misión de enseñarte sobre el amor, es a lo que vienen", lo consoló otra seguidora.