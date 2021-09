Vergonzoso comentario misógino de TN contra Cinthia Fernández durante las PASO 2021

¡Un papelón! En TN hicieron un insólito comentario misógino contra Cinthia Fernández por su precandidatura como diputada en las PASO 2021. El repudiable video en el que Nelson Castro quedó expuesto.

En día de las elecciones PASO 2021, en TN se vivió un momento sumamente vergonzoso en vivo. Mientras Nelson Castro conducía el programa, con la cobertura de la votación, el imitador del periodista realizó un repudiable comentario misógino contra Cinthia Fernández, precandidata a diputada en UNITE, mismo en el que milita Amalia Granata.

"Nosotros tenemos que hacer la primera pausa", expresó la conductora del programa. Sin embargo, y a último momento, le dio el pie al imitador de Nelson Castro: "Dice que tiene los datos antes que nadie". En ese momento, el periodista le respondió: "Pero él no puede dar datos. No se puede".

El imitador del periodista de TN tomó la palabra y manifestó: "Hay gente desesperada en el Conurbano, tratando de encontrar la boleta de Cinthia Fernández". La periodista intervino y consultó: "¿En serio? Faltan boletas de Cinthia". Y el imitador remató con un comentario machista y misógino contra la modelo, quien hace unos días lanzó su campaña con un baile en portaligas, en el Congreso: "No, lo que pasa es que en la foto están vestida, entonces están buscando...".

Cinthia Fernández bailó frente al Congreso en portaligas.

"No sea así", concluyó Nelson Castro, quien no dejó de reírse y burlarse de Cinthia Fernández incluso cuando las cámaras ya no lo apuntaban...

El polémico lanzamiento de Cinthia Fernández como precandidata a diputada

En la publicación de su video en Instagram, Cinthia Fernández realizó un fuerte descargo en el que expresó: "Querían propuestas acá tenés ¡ESTA… canción!". Y también imaginó cuáles serían las críticas que la gente le haría después de ver las imágenes: "Ya estoy escuchando, las frases armadas como: 'Mirá la diPUTAda, mirá la trol..., mirá la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa, ¡qué país generoso! ¡Ridícula! Qué podes esperar de esta, qué vergüenza de madre, qué van a decir tus hijas, es lo único que sabe hacer…'".

Por otra parte, y pese a las críticas que recibió, la ex participante del programa de Marcelo Tinelli se mostró orgullosa por la campaña que llevó adelante: "Una vez más GRACIAS, no hacen más que potenciar mis ganas, mi nombre y más que nada mi CAUSA. El culo simplemente es un culo, una excusa que escandaliza selectivamente a gente sin argumentos para agredir y juzgar y querer establecer que un culo bonito desactiva neuronas. Gracias por ser tan básicos, pero…. Cayeron una vez más. Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención, ¿y sabés qué? Todas las veces que lo mostré, mordieron y sólo me hicieron más fuerte, a mí y a mi voz".