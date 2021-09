Vergonzoso ataque machista de TN contra las mujeres en las elecciones: qué dijeron de Cristina Kirchner y Tolosa Paz

En el marco de las elecciones legislativas PASO 2021, TN publicó una nota machista sobre los looks de las mujeres de la política argentina. Qué fue lo que comentaron de Cristina Kirchner y Victoria Tolosa Paz.

Una vez transcurridas las elecciones PASO 2021 en Argentina, TN (Todo Noticias) volvió a derrapar con una nota con tono machista en su portal sobre los looks de las mujeres de la política nacional. Entre ellas, las apuntadas fueron Cristina Fernández de Kirchner, Victoria Tolosa Paz y la esposa de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, entre otras.

El medio de comunicación ultraopositor del Grupo Clarín repasó la ropa que eligieron las voces femeninas más trascendentes de la campaña y de los comicios en sí. Otras de las protagonistas que también fueron observadas de reojo por los atuendos que utilizaron son Malena Galmarini, Cinthia Fernández, María Eugenia Vidal, Analía Maiorana y Amalia Granata.

TN tituló su polémico artículo con el siguiente título: "De Cristina Kirchner a Cinthia Fernández: los looks elegidos para ir a votar". En tanto, en la bajada especificó: "La vicepresidenta, Vidal, Tolosa Paz, Yáñez, Maiorana y Granata mostraron una gran variedad de estilos".

Una por una, TN resaltó que "Yáñez no abandona los tacos"; "Cristina encabezó los looks descontracturados"; "Vidal también eligió un look con jeans"; "Tolosa Paz apostó al look denim, un básico del vestidor"; "Maiorana armó un look elegante y descontracturado"; "blanco y nude fue la apuesta de moda de Granata"; y "Cinthia Fernández prefirió un look 100% deportivo".

La nota machista de TN sobre las mujeres de la política argentina en las elecciones PASO 2021.

Infobae se sumó al machismo de TN en las elecciones PASO 2021 en Argentina

Por si fuera poco, el portal Infobae también hizo algo similar a Todo Noticias. En una de las notas que elaboró, tituló "Formales e informales: Yáñez, Galmarini, Maiorana, el estilo de las mujeres en la jornada de la elección".

Además, en la bajada se lee textualmente: "Los expertos en moda opinaron sobre los outfits de las mujeres de los políticos. Desde un estilo etéreo hasta el cuidado de los detalles en accesorios y barbijos".

Cómo terminaron las PASO 2021 en la Provincia de Buenos Aires

Con más del 96% de las mesas escrutadas, cinco espacios participarán de los próximos comicios. Juntos por el Cambio se quedó sorpresivamente con la elección. Los espacios "Es juntos", liderado por Diego Santilli y "Dar el Paso", con Facundo Manes a la cabeza sumaron más del 38% superando los 3 millones de votos y se metieron, lógicamente, a la general. Lo mismo ocurrió con el Frente de Todos, que con la única lista liderada por Victoria Tolosa Paz, alcanzó el 33% y más de 2 millones de boletas a favor.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) también logró una gran elección en la provincia de Buenos Aires, venciendo con contundencia al Nuevo Mas. El partido encabezado por Nicolás del Caño (Partido de los Trabajadores Socialistas) y Romina del Plá consiguió más de 400 mil votos y superó el 5% por o que también estará presente en noviembre.

En la misma línea aparecen Avanza Libertad, con José Luis Espert como líder. Este espacio superó los 390 mil votos a favor y se acerca a casi el 5% de los sufragios por lo que también superó el 1,5 para estar en la general. Por último, con una elección nuevamente muy pobre, figura el Frente Vamos con Vos de Florencio Randazzo con más de 302.000 votos y un 3% de la general. Otros partidos como + Valores, Vocación Social, Frente Patriota y Movimiento al Socialismo no llegaron al mínimo.