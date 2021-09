Las perlitas de las PASO 2021: coronavirus, carpinchos e insólitas detenciones

Repasamos las situaciones más insólitas que se vivieron en las PASO 2021.

Las Elecciones 2021 tuvieron de todo. Gente disfrazada de carpincho, de coronavirus y un hombre que tenía pedido de captura se destacan entre las perlitas que se vivieron en las PASO 2021 y que se suelen dar en cada elección en el país. Repasamos las situaciones más insólitas de la jornada electoral que se realizó este domingo 12 de octubre para renovar un tercio del Senado y la mitad de la cámara de diputados.

Las perlitas de las PASO 2021

El influencer que fue disfrazado de coronavirus

El Bicho Jujeño se llevó todas las miradas en la provincia norteña al presentarse a emitir su voto en las PASO 2021 disfrazado de coronavirus. La insólita situación rápidamente se volvió viral y las redes sociales explotaron con divertidos memes. El influencer es reconocido por no mostrar su rostro ante el público y había consultado a sus seguidores si les parecía bien que fuera a sufragar con una máscara verde, una propuesta que fue ampliamente aceptada. Gracias a esta divertida imagen, el contador de followers del Bicho Jujeño no para de crecer en las últimas horas.

Quiso votar disfrazado de carpincho

Con la batalla ambiental entre los habitantes de Nordelta y los carpinchos como uno de los temas más virales de las últimas semanas, una persona intentó ingresar a votar disfrazado del tierno roedor pero no le permitieron emitir su voto. La cómica situación se vivió en el Colegio San Pedro de Tigre, mismo lugar donde votó Diego Santilli, precandidato de Juntos en la provincia de Buenos Aires.

Tenía pedido de captura y se presentó como presidente de mesa

Un hombre de 37 años se presentó bien temprano por la mañana en la escuela donde lo habían citado para ser presidente de mesa, pero terminó siendo detenido ya que tenía pedido de captura. El insólito hecho ocurrió en la localidad de Santa Clara del Mar y la persona en cuestión tenía en su contra una orden de detención desde el 20 de agosto, acusado de un delito de índole sexual.

No quería ser presidente de mesa y se escapó

Según indica el protocolo para los casos en que el presidente de mesa no se presente, el primer votante que llegue deberá cumplir esa función. En general no suele haber problemas al respecto, pero en Mar del Plata se produjo una insólita situación cuando le informaron a una persona que debía quedarse como autoridad electoral. "A mí no me agarran", cuentan testigos que se lo escuchó decir al hombre al tiempo que huyó corriendo, sin votar.

El "Payaso Marulito" también votó

Así como figuraba en la boleta del Partido Renovador Federal por el que se presenta como precandidato a legislador porteño por el Partido Renovador Federal, Mario Adrián Gabaglio concurrió a votar disfrazado de “El Payaso Marulito”, como es más conocido. Pese a que buscará conseguir un cargo público, Gabaglio no abandonó su divertida caracterización con peluca de colores, nariz roja y moño de lentejuelas azul incluidas.